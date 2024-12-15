Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Detik-Detik Billie Eilish Dilempari Kalung oleh Penonton saat Konser, Sempat Kesal tapi Lanjut Nyanyi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |17:26 WIB
Detik-Detik Billie Eilish Dilempari Kalung oleh Penonton saat Konser, Sempat Kesal tapi Lanjut Nyanyi
Billie Eilish dilempari gelang saat konser. (Foto: Ist/X)
A
A
A

PENYANYI Amerika Serikat, Billie Eilish mendapat perlakuan tak menyenangkan saat manggung di konsernya. Pelantun Birds of Feather ini terkena lemparan gelang saat melangsungkan konsernya di Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona pada Jumat(13/12/2024) lalu.

Video tersebut viral dan tersebar di media sosial, salah satunya akun X, @popbase. Kala itu, Billie tengah membawakan lagu 'What Was I Made For' sembari duduk di pinggir panggung dengan penuh penghayatan.

Saat tengah membawakan lagunya dengan penuh perasaan, seorang penonton justru melemparkan gelang pada Billie namun mengenai wajahnya.

“Seorang penonton melemparkan sebuah benda ke arah Billie Eilish saat pertunjukan ‘What Was I Made For?’ baru-baru ini,” tulis akun itu dikutip Minggu (15/12/2024).

Billie yang terkena lemparan gelang itu merasa terkejut dan kesal. Nampak ia berusaha tenang dan menahan amarahnya di atas panggung. 

Para penonton pun ikut terkejut dan teriak saat insiden itu terjadi. Terdengar suara salah satu penonton yang diduga pelempar benda itu dan berteriak ‘aku minta maaf’.

Billie Eilish dilempari gelang saat konser

Meski terlihat kesal, Billie Eilish berusaha profesional dan tetap bernyanyi. Sempat menghentikan nyanyiannya beberapa saat, penyanyi 24 tahun ini pun kembali melanjutkan penampilannya membawakan lagu yang juga merupakan soundtrack film Barbie ini.

Melansir Deadline, Billie Eilish mengambil benda itu setelah selesai membawakan lagunya dan melemparkannya. Insiden itu jelas membahayakan dan turut membuat kesal para penonton.

Ini bukan pertama kalinya penyanyi Hollywood terkena lemparan benda saat konser yang tak jarang dilakukan para penonton. Di antaranya ada Cardi B yang dilempar minuman di Las Vegas, Ava Max ditampar oleh penonton di sebuah konser di Los Angeles, hingga Bebe Rexha terhantam ponsel yang dilempar di sebuah pertunjukan di New York City.

 

