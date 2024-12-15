Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Netizen Temukan Sampah Plastik Berusia 20 Tahun tapi Masih Utuh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |14:14 WIB
Viral Netizen Temukan Sampah Plastik Berusia 20 Tahun tapi Masih Utuh
Sampah belum terurai setelah 20 tahun. (Foto: TikTok)
A
A
A

SAMPAH plastik jadi salah satu limbah yang sulit terurai meski sudah bertahun-tahun lamanya. Hal ini lah yang membuat masyarakat mulai ramai menyuarakan pengurangan pemakaian plastik dengan mengurangi sampah yang bisa merusak alam.

Bukti sampah plastik sulit terurai ini pun diunggah seorang wanita di akun TikTok-nya, @akakyanti.id. Wanita ini mulanya tengah eksplor di salah satu hutan di Wonogori, Jawa Tengah. Ia pun tak sengaja menemukan sampah plastik dari produk minuman berenergi.

Tak disangka, sampah tersebut ternyata sudah sekitar 20 tahun berada di hutan tersebut. “Gengs aku menemukan bungkus minuman suplemen ini. Tahu gak ini kapan kadaluwarsanya? April 2004,” kata wanita itu, dikutip Minggu (15/12/2024).

Video itu memerlihatkan sampah bungkus minuman berenergi dengan kondisi yang masih utuh. Tulisan di bungkus tersebut juga masih terlihat jelas meski mulai sedikit memudar.

Wanita ini tak menyangka, sampah plastik yang kurang lebih sudah berusia 20 tahun itu masih utuh dan belum terurai. Ini membuktikan bahwa sampah plastik bisa berbahya untuk lingkungan.

“Artinya udah 20 tahun dan ini masih utuh. Intinya kalau ke hutan jangan lupa ya dibawa pulang sampahnya,” ucap wanita tersebut.

Melansir Bio Journal, plastik memiliki struktur kimia rumit dan buatan yang tidak ditemukan secara alami. Mikroorganisme dan enzim yang berevolusi untuk memecah senyawa alami berjuang melawan struktur plastik yang kompleks ini sehingga plastik sulit terurai. 

Halaman:
1 2
      
