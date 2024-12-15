Potret Cinta Laura Gebrak Panggung DWP 2024, Tampil Energik!

DJAKARTA Warehouse Project (DWP) 2024 hari kedua kembali mengguncang para pengunjung, Sabtu (14/12/2024). Disjoki Indonesia, Whisnu Shantika memberikan kejutan dan sukses menggebrak panggung DWP 2024.

Penampilan Whisnu Santika dibuka dengan meriah di panggung Garuda Stage yang megah. Para penonton asyik berjoged dengan lantunan musik EDM khas DJ Tanah Air ini.

Kejutan di atas panggung pun dimulai dan bikin penonton terpukau. Tak disangka, penyanyi sekaligus selebritis, Cinta Laura turut tampil di atas panggung bersama Whisnu Santika

Cinta Laura sukses mengguncang panggung lewat dance-nya yang memukau. Menari bersama lantunan musik dari Whisnu, Cinta bikin penonton bersorak sorai melihat pesonanya.

“Jakarta make some noise!,” seru Wisnu.

Tak hanya menari, Cinta Laura juga menyumbangkan suara emasnya di atas panggung. Penampilan Cinta Laura ini berhasil membuat penonton DWP 2024 terhibur lewat penampilan enerjiknya.

Di hari kedua DWP 2024 ini, sederet disjoki ternama internasional sukses bikin suasana makin pecah dan spektakuler. Bahkan, DJ asal Australia, Timmy Trumpet membawakan lagu Bernadya saat tampil di atas panggung.