Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cinta Laura Gebrak Panggung DWP 2024, Tampil Energik!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |13:18 WIB
Potret Cinta Laura Gebrak Panggung DWP 2024, Tampil Energik!
Cinta Laura di DWP. (Foto: Annastasia)
A
A
A

DJAKARTA Warehouse Project (DWP) 2024 hari kedua kembali mengguncang para pengunjung, Sabtu (14/12/2024). Disjoki Indonesia, Whisnu Shantika memberikan kejutan dan sukses menggebrak panggung DWP 2024.

Penampilan Whisnu Santika dibuka dengan meriah di panggung Garuda Stage yang megah. Para penonton asyik berjoged dengan lantunan musik EDM khas DJ Tanah Air ini.

Kejutan di atas panggung pun dimulai dan bikin penonton terpukau. Tak disangka, penyanyi sekaligus selebritis, Cinta Laura turut tampil di atas panggung bersama Whisnu Santika

Cinta Laura sukses mengguncang panggung lewat dance-nya yang memukau. Menari bersama lantunan musik dari Whisnu, Cinta bikin penonton bersorak sorai melihat pesonanya.

“Jakarta make some noise!,” seru Wisnu.

Cinta Laura di DWP

Tak hanya menari, Cinta Laura juga menyumbangkan suara emasnya di atas panggung. Penampilan Cinta Laura ini berhasil membuat penonton DWP 2024 terhibur lewat penampilan enerjiknya.

Di hari kedua DWP 2024 ini, sederet disjoki ternama internasional sukses bikin suasana makin pecah dan spektakuler. Bahkan, DJ asal Australia, Timmy Trumpet membawakan lagu Bernadya saat tampil di atas panggung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191125//natalie_holscher-QsaH_large.JPG
Nathalie Holscher Pamer Hasil Saweran Nge-DJ, Uangnya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/612/3187649//viral-TWI9_large.jpg
Viral Warga Asyik Party di Tengah Bencana Banjir, Wali Nagari di Sumbar Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180472//cinta_laura_dan_arya_vasco-CKwH_large.jpg
Arya Vasco Akui Belum Ada Target Menikah meski Sudah Bertemu Keluarga Cinta Laura di Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/629/3179729//cinta_laura-VCXf_large.jpg
Cinta Laura Merasa Bersalah Jarang Temui Ayahnya, Akui Ambisinya Terlalu Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179584//cinta_laura-AgXr_large.jpg
Viral Sebut Soto 'Sodow' dan Makan Pakai Centong, Cinta Laura Singgung Bully: Kenapa Diledek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/194/3173996//batik-TQWG_large.jpg
Hari Batik Nasional, Intip 4 Potret Artis Indonesia yang Bangga Berbatik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement