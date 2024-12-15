Potret Gibran Rakabuming Raka dan Keluarga di Resepsi Pernikahan Zumi Zola-Putri Zulhas

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara resepsi pernikahan Zumi Zola dan Putri Zulhas hari ini, Sabtu (14/12/2024) di St. Regis Jakarta.

Setelah resmi menikah di Masjid Nabawi, Madinah pada 5 Desember lalu, kini mereka mengadakan resepsi untuk merayakan hari bahagia setelah resmi menjadi sepasang suami istri.

Gibran hadir bersama istri, Selvi Ananda dan kedua anak mereka Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah. Kehadiran Gibran langsung disambut oleh among tamu yang menyalaminya seperti Raffi Ahmad, Eko Patrio, Verrell Bramasta dan yang lainnya. Kehadiran Gibran dan keluarga pun menjadi sorotan hingga banyak tamu undangan yang ingin bersalaman dan berselfie bersama.

Berikut potret Gibran dan keluarga di acara resepsi Zumi Zola dan Putri Zulhas:

1.Tampil serasi bersama istri

Hadir di acara resepsi, Gibran tampak mengenakan jas hitam dan dasi biru muda sementara Selvi Ananda mengenakan jas biru gelap dan bawahan kain batik. Jan Ethes tampil formal seperti ayahnya mengenakan jas sementara adiknya mengenakan dress hitam.

2.Diserbu untuk selfie