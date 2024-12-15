Paula Verhoeven Tersiksa karena Sulit Bertemu Anak

PAULA Verhoeven kembali mengungkapkan kerinduannya pada kedua anaknya, Kiano dan Kenzo. Meski kerap membagikan video saat sedang bertemu anak-anaknya di kantor Baim Wong, nyatanya Paula merasa tersiksa karena merasa tidak diberi kebebasan penuh untuk bertemu anak-anaknya.

Hal ini diungkap kuasa hukum Paula, Alvon Kurnia Palma saat ditemui usai sidang cerai Paula Verhoeven dan Baim Wong. "Paula itu sangat tersiksa sebenarnya, karena tidak bisa bersama anak-anak," kata Alvon Kurnia Palma di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, belum lama ini.

Apalagi anak bungsunya, Kenzo selama ini begitu dekat dengan Paula dan selalu tak pernah jauh dari ibunya.

"Karena dia itu sangat dekat dengan anak-anak. Terutama sama anak bungsunya, Kenzo yang nggak bisa lepas dari ibunya," ucapnya.

Paula Verhoeven mengklaim dipersulit untuk bertemu anak-anaknya selama dua bulan belakangan ini. Aksesnya begitu terbatas karena bertemu di kantor Baim Wong.