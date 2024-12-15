Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Pernikahan Putri Zulhas dan Zumi Zola, Usung Adat Jambi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |08:28 WIB
5 Potret Pernikahan Putri Zulhas dan Zumi Zola, Usung Adat Jambi
Zumi Zola dan Putri Zulhas. (Foto: Rans)
A
A
A

KEBAHAGIAAN kini tengah dirasakan oleh pasangan Putri Zulhas dan Zumi Zola. Keduanya menggelar resepsi megah di Hotel St. Regis, Kuningan, Jakarta, pada Sabtu (14/12/2024).

Di momen bahagia itu, keduanya mengusung adat Jambi yang cukup kental. Acara resepsi Putri Zulhas dan Zumi Zola disiarkan secara langsung melalui Youtube RANS Entertainment.

Penasaran seperti apa momen resepsi Putri Zulhas dan Zumi Zola? Berikut rangkumannya, Sabtu (14/12/2024). 

1. Resepsi dibuka dengan tarian adat Jambi.

Pengantin berjalan ke pelaminan diiringi oleh keempat anak Putri Zulhas dan Zumi Zola. Keduanya tampak bahagia menyapa para undangan yang hadir.

Zumi Zola dan Putri Zulhas

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190609//lee_kwang_soo-VWti_large.jpg
Lee Kwang Soo Jadi Host dalam Pesta Pernikahan Kim Woo Bin dan Shin Min Ah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/194/3187506//brisia-MIOr_large.jpg
3 Potret Gaun Klasik Brisia Jodie Terinspirasi Kate Middleton, Rela Jakarta-Surabaya hingga Jatuh Sakit 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187436//brisia_jodie-ALwG_large.jpg
Selamat, Brisia Jodie dan Jonathan Alden Menikah di Gereja Katedral Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186666//dara_arafah-viQe_large.jpg
Dara Arafah dan Rehan Mubarak Gelar Akad Nikah di Madinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/33/3183750//boiyen_menikah-tNPR_large.jpg
Boiyen Resmi Menikah dengan Maskawin Logam Mulia 15 Gram dan Uang Rp110 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/33/3183746//boiyen_menikah-YpvW_large.jpg
Selamat, Boiyen Resmi Menikah dengan Rully Anggi Akbar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement