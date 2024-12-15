5 Potret Pernikahan Putri Zulhas dan Zumi Zola, Usung Adat Jambi

KEBAHAGIAAN kini tengah dirasakan oleh pasangan Putri Zulhas dan Zumi Zola. Keduanya menggelar resepsi megah di Hotel St. Regis, Kuningan, Jakarta, pada Sabtu (14/12/2024).

Di momen bahagia itu, keduanya mengusung adat Jambi yang cukup kental. Acara resepsi Putri Zulhas dan Zumi Zola disiarkan secara langsung melalui Youtube RANS Entertainment.

Penasaran seperti apa momen resepsi Putri Zulhas dan Zumi Zola? Berikut rangkumannya, Sabtu (14/12/2024).

1. Resepsi dibuka dengan tarian adat Jambi.

Pengantin berjalan ke pelaminan diiringi oleh keempat anak Putri Zulhas dan Zumi Zola. Keduanya tampak bahagia menyapa para undangan yang hadir.