Bikin Enggak Nyaman, Ini 5 Tips Mengatasi Biduran yang Kambuh di Musim Hujan

MUSIM hujan mulai memgguyur wilayah Indonesia dan membuat cuaca lebih dingin. Tak heran, ada berbagai penyakit bermunculan termasuk kambuhnya alergi saat cuaca dingin. Biduran tentu membuat tak nyaman sekaligus bisa mengganggu penampilan.

Alergi udara dingin tersebut biasa disebut biduran. Biduran sendiri merupakan reaksi pada kulit yang menyebabkan ruam serta gatal yang diakibatkan dengan cuaca dingin ditambah kondisi kulit yang kering.

Kondisi ini tentu membuat tubuh tak nyaman hingga mengganggu aktivitas. Jangan khawatir, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi biduran di musim hujan ini.

Seperti apa tips mengatasi biduran saat di musim hujan? Yuk simak dilansir Mayo Clinic, Minggu (7/7/2024).

1. Kompres Air Dingin

Pertama ialah mengompres air dingin. Anda bisa mengompres kulit yang gatal dengan air dingin saat bentol mulai bermunculan. Biasanya, kulit yang gatal akan menciptakan ruam kemerahan dan membuat kulit jadi semakin kering.

Mengompres dengan air dingin ini bisa membantu meredakan gatal dan ruam saat alergi ini. Dengan mengompres menggunakan kain yang dicelupkan air dingin, ini dapat membantu menenangkan kulit dan mencegah garukan.

2. Mandi Air Dingin

Mandi air dingin juga disarankan ketika biduran kambuh di musim hujan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan rasa gatal dan membuat kulit terasa nyaman.

Gunakan sabun yang lembut non-SLS agar kulit tetap lembab sehingga mengurangi rasa gatal akibat alergi.

3. Gunakan Pakaian Katun

Menggunakan pakaian katun juga bisa menjadi langkah yang tepat bila alergi biduran kambuh. Pakaian katun yang longgar dan halus dapat membuat kulit lebih bisa bernapas dan terasa nyaman.

Hindari mengenakan pakaian yang kasar, ketat, atau terbuat dari wol. Pakaian tersebut dapat menambah iritasi pada kulit Anda.