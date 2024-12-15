Flawless Banget! Intip Gaya Make Up Nagita Slavina di Pernikahan Zumi Zola dan Putri Zulhas

SELEBRITIS Nagita Slavina menjadi salah satu tamu undangan di resepsi pernikahan Zumi Zula dan Putri Zulhas. Resepsi pernikahan Zumi dan Putri ini digelar megah dan dihadiri para pejabat hingga selebritis Tanah Air.

Nagita pun tampil anggun dan memesona dengan outfit kebaya biru muda yang lembut. Tak hanya itu, riasan wajah istri Raffi Ahmad ini juga terlihat soft dan flawless.

Gaya make up wanita yang akrab disapa Gigi itu diunggah Instagram make up artist, @ochiipramita. Terlihat pulasan wajah Nagita memadukan nuansa warna nude mauve yang lembut, namun tetap elegan.

Nagita memukau dengan riasan mata bernuansa coklat yang soft dengan sentuhan merah muda. Pilihan bulu matanya juga membuat area mata Nagita lebih terbuka dan on fleek.

Pada rea wajah, blush on dengan warna pink yang lembut juga memberikan kesan fresh dan anggun pada Nagita. Untuk warna bibir, Nagita juga memilih nuansa nude mauve sehingga memberikan kesan natural, namun tetap mempetegas riasan wajahnya.