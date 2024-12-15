Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Baju Maroon Cocok dengan Jilbab Warna Apa? Ini 6 Rekomendasinya

Farah Syahida , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |17:08 WIB
Baju Maroon Cocok dengan Jilbab Warna Apa? Ini 6 Rekomendasinya
Baju maroon cocok dengan jilbab warna apa? (Foto: IG Sinta Sri Antan/@sin.sr/allthingsbeauty)
A
A
A

BAJU maroon cocok dengan jilbab warna apa banyak dicari para hijaber. Warna maroon saat ini sedang digemari banyak orang. Warna ini sering menjadi pusat perhatian dalam berbagai tren, terutama dunia fashion.

Bagi Anda yang berhijab, warna maroon mungkin akan terasa sulit untuk dipadukan dengan warna lain. Namun, jangan khawatir warna maroon bisa dipadukan dengan warna berikut ini yang bisa membuat penampilan Anda semakin stylish dan fashionable.

1. Krem
Warna netral yang menjadi favorit banyak orang, menjadikan warna ini sebagai warna hijab yang cocok saat dipadukan dengan baju berwarna maroon. Dengan memadukan kedua warna ini, dapat menciptakan tampilan yang harmonis dan elegan. 

2. Dusty Pink
Ketika Anda menggunakan warna maroon yang lebih gelap, ada baiknya untuk menggunkan hijab yang lebih cerah seperti warna dusty pink. Dengan begitu, penampilan Anda akan semakin terlihat cantik dan elegan.

3. Silver
Warna yang memiliki kesan elegan ini sangat cocok dipadukan dengan baju berwarna maroon. Kombinasi ini menampilkan kesan yang berani sekaligus mewah, menjadikannya pilihan sempurna untuk acara formal seperti pesta atau pernikahan. Anda juga dapat menambahkan aksesoris lain di baju atau hijab Anda, seperti bross ataupun kalung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/194/3188673//liliana-7aGK_large.jpg
Livette, Mahakarya Liliana Tanoesoedibjo Melenggang di I Fashion Festival & The Masterpiece 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186276//gen_zone-PtVU_large.jpg
Istafiana Candarini Rintis Bisnis Fashion dengan Modal 5 Juta, Kini Sukses Tembus Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/194/3185430//dian_sastro-cNaQ_large.jpg
Potret Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Seharga Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/194/3178508//highend-0drV_large.jpg
HighEnd Hadirkan 'Luxe Trip: Fashionably Bandung', Perpaduan Gaya, Persahabatan dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/194/3177355//fashion-gWvB_large.jpg
Strategi Belanja Cerdas ala ShopeeVIP: Tampil Stylish Gak Harus Mahal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/194/3175569//nikita-QwbY_large.jpg
Nikita Mirzani yang Selalu Fashionable di Persidangan, Kali Ini Style Black and White
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement