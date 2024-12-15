Baju Maroon Cocok dengan Jilbab Warna Apa? Ini 6 Rekomendasinya

BAJU maroon cocok dengan jilbab warna apa banyak dicari para hijaber. Warna maroon saat ini sedang digemari banyak orang. Warna ini sering menjadi pusat perhatian dalam berbagai tren, terutama dunia fashion.

Bagi Anda yang berhijab, warna maroon mungkin akan terasa sulit untuk dipadukan dengan warna lain. Namun, jangan khawatir warna maroon bisa dipadukan dengan warna berikut ini yang bisa membuat penampilan Anda semakin stylish dan fashionable.

1. Krem

Warna netral yang menjadi favorit banyak orang, menjadikan warna ini sebagai warna hijab yang cocok saat dipadukan dengan baju berwarna maroon. Dengan memadukan kedua warna ini, dapat menciptakan tampilan yang harmonis dan elegan.

2. Dusty Pink

Ketika Anda menggunakan warna maroon yang lebih gelap, ada baiknya untuk menggunkan hijab yang lebih cerah seperti warna dusty pink. Dengan begitu, penampilan Anda akan semakin terlihat cantik dan elegan.

3. Silver

Warna yang memiliki kesan elegan ini sangat cocok dipadukan dengan baju berwarna maroon. Kombinasi ini menampilkan kesan yang berani sekaligus mewah, menjadikannya pilihan sempurna untuk acara formal seperti pesta atau pernikahan. Anda juga dapat menambahkan aksesoris lain di baju atau hijab Anda, seperti bross ataupun kalung.