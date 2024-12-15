Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tren Fashion 2025, Motif Floral dan Monogram Masih Digemari?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |13:18 WIB
Tren Fashion 2025, Motif Floral dan Monogram Masih Digemari?
Tren fashion 2025. (Foto: Syifa Fauziah)
JELANG akhir 2024 ini, tren fashion 2025 sudah ramai diperbincangkan. Bahkan, pegiat mode tampak mulai mengaplikasikannya pada gaya berpakaian sehari-hari.

Desainer Vivi Zubedi menjabarkan terkait tren fashion di 2025. Menurutnya, tren fashion di 2025 nanti tidak berbeda jauh dengan 2024. Masyarakat diperkirakan masih tertarik dengan model nyentrik, namun warnanya tetap kalem.

“Saya pikir gak jauh-jauh dari yang sekarang ada, paling warna aja ya somehow warna coklat masih menjadi favorit," ujar Vivi saat acara fashion show sekaligus anniversary ke-13 bertajuk 'Mesmerical' di Jakarta, baru-baru ini.

Lantas apa saja prediksi tren fashion di 2025 menurut Vivi Zubedi? Berikut rangkumannya, Senin (16/12/2024).

1. Motif

Vivi Zubedi mengatakan pada 2025 nanti, pecinta fashion masih suka dengan motif floral atau bunga. Selain itu juga motif monogram yang hits di 2024 akan makin digemari.

“Makanya saya kembali mengeluarkan koleksi dengan elemen monogram dan floral, karena itu yang disukai Vizu Darling. Bunga masih jadi favorit,” jelasnya.

Tren fashion 2025. (Foto: Syifa Fauziah)


2. Warna

Meskipun elemen monogram jadi favorit, namun warna-warna yang disukai lebih ke warna kalem, seperti krem atau coklat. Selain itu, warna-warna fibrant juga masih disukai di 2025.

“Warnanya kuning, merah, dan pink hitam tetap menjadi favorit,” ucapnya.

3. Model

Sementara itu, untuk modelnya sendiri di 2025 masyarakat masih suka dengan gaya simple memakai top, skirt, jas, one set. Selain itu, mereka juga dengan gaya fashion dan minimalis.

(Qur'anul Hidayat)

      
