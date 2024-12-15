Keren! 34 Model Disabilitas Melenggang di Ajang Fashion Show Bertajuk Harmoni Inklusif

KETERBATASAN fisik tak membuat seseorang harus mengurungkan cita-citanya. Hal ini dibuktikan dalam ajang yang bertajuk Harmoni Inklusif, sebuah acara yang menjadi wadah bagi para disabilitas untuk menunjukkan bakatnya di dunia modeling dan melenggang di panggung fashion show. Ajang ini memberikan ruang dan apresiasi bagi para disabilitas untuk terus berkarya, membuktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan.



Fashion show disabilitas pertama di Indonesia yang digagas Layak School ini menampilkan talenta-talenta disabilitas yang menunjukan bakat mereka karena para disabilitas merasa semua berhak untuk diberikan kesempatan yang sama.



Melihat rendahnya jumlah pekerja dari disabilitas yang dirilis oleh Kemenaker tahun 2022, Layak School tergerak untuk untuk menggali bakat para disabilitas. Tercatat dari 22,9 juta penduduk penyandang disabilitas hanya 720.748 saja penyandang disabilitas yang bekerja.



“Kami melihat jumlah pekerja disabilitas yang rendah dan tingkat pendidikan mereka juga masih sangat rendah. Namun, kami percaya bahwa mereka adalah individu yang memiliki 1001 bakat. Oleh karena itulah Layak school hadir untuk menggali bakat-bakat terpendam yang mereka miliki dari semua kategori disabilitas,” ungkap CEO dan Founder Layak School, Karina Aprilla, saat ditemui Senayan Park, baru-baru ini.



“Kami sangat terinspirasi untuk indonesia bisa seperti brand-brand di luar negeri yang sudah inklusif dengan menggunakan model-model disabilitas di beberapa kesempatan. Kami juga melihat langsung potensi bakat modeling yang dimiliki teman-teman disabilitas saat kami bertemu langsung. Hingga tercetuslah sekolah modeling khusus disabilitas pertama di Indonesia,” imbuh Karina.



Karina juga menjelaskan bahwa di Indonesia sendiri masih sangat jarang brand yang menggunakan disabilitas sebagai modelnya. Padahal mereka juga tidak kalah menarik dan cantik ketika bisa mengasahnya.



“Di luar negeri sudah sangat banyak model-model yang menggunakan model disabilitas. Tetapi sayangnya di Indonesia sendiri justru berlomba-lomba menggunakan model bule, yang mana tidak salah juga, itu hak semua orang. Namun akan lebih baik jika kita bisa memberikan kesempatan yang sama juga untuk teman-teman disabilitas,” tambah President of Harmoni Inklusif itu.