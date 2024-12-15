Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Penjualan Brand Lokal dan UMKM Melonjak hingga 7 Kali Lipat di 12.12 Birthday Sale

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |12:12 WIB
Penjualan Brand Lokal dan UMKM Melonjak hingga 7 Kali Lipat di 12.12 Birthday Sale
Penjualan Brand Lokal dan UMKM Melonjak hingga 7 Kali Lipat di 12.12 Birthday Sale. (Foto: dok ist)
A
A
A

PUNCAK kampanye Shopee 12.12 Birthday Sale telah berakhir dan ditutup dengan gemilang. Kampanye yang berlangsung dari 15 November - 12 Desember 2024 lalu telah mewarnai perjalanan bisnis dan menorehkan dampak positif untuk para penjual.

Di kampanye ini, Shopee mencatat tingginya volume transaksi juga turut berperan besar dalam memberikan peningkatan signifikan bagi brand lokal dan UMKM, terlihat dari peningkatan penjualan brand lokal dan UMKM hingga 7 kali lipat pada puncak 12.12 dibandingkan hari biasa.

Monica Vionna, Senior Director of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, “Keberhasilan Shopee selama kampanye 12.12 tak terlepas dari dukungan luar biasa para pengguna, dedikasi dari para brand lokal dan UMKM, dan kolaborasi para konten kreator yang tanpa henti mempersiapkan strategi terbaik mereka."

"Hasil kolaborasi dari seluruh ekosistem Shopee membuat perjalanan kampanye akhir tahun 12.12 Birthday Sale menjadi sangat mengesankan dan tak terlupakan dalam menutup tahun 2024,” ucapnya.

Tren Akhir Tahun pada Puncak Kampanye 12.12

Para pengguna turut menikmati rangkaian penawaran menarik pada 12 Desember, mulai dari promo untuk produk brand lokal dan UMKM hingga keseruan belanja lewat fitur interaktif.

      
