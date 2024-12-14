Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Jokowi dan Iriana Hadir di Acara Resepsi Pernikahan Putri Zulhas dan Zumi Zola

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |21:40 WIB
RESEPSI pernikahan Putri Zulhas dan Zumi Zola dihadiri oleh sejumlah tamu undangan. Tidak hanya rekan artis tapi juga publik, salah satunya Joko Widodo dan Iriana Jokowi yang nampak hadir di acara tersebut.

Dari pantauan Okezone, Jokowi dan Iriana nampak memasuki venue acara. Keduanya nampak kompak saling bergandengan tangan.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari YouTube RANS Entertainment, Sabtu (14/12/2024).

1. Jokowi dan Iriana nampak hadiri undangan pernikahan Putri Zulhas dan Zumi Zola. Keduanya tampil berbalut busana formal.

Telusuri berita women lainnya
