HOME WOMEN LIFE

Viral Tasya Farasya Keluaran Uang di Ojol Capai Rp135 Juta: Itu Fantastis

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |18:18 WIB
Viral Tasya Farasya Keluaran Uang di Ojol Capai Rp135 Juta: Itu Fantastis
Viral Tasya Farasya Keluaran Uang di Ojol Capai Rp135 Juta: Itu Fantastis!
Tasya Farasya beberapa waktu lalu mengikuti tren membagikan tangkapan layar pengeluaran di aplikasi ojek online selama satu tahun. Nominalnya pun fantastis hingga bikin netizen melongo karena lebih dari Rp135 Juta.

Dalam tangkapan layar yang ia bagikan, tertera detail transaksi dari 10 Desember 2023-10 Desember 2024 itu adalah sebesar Rp135.480.800.

Tasya Farasya sendiri mengaku kaget karena dia tak menyangka pengeluaran di ojek online mencapai nominal yang fantastis.  

"Fantastis sih itu, cukup kaget," ujar Tasya Farasya di MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (13/12/2024).

Tasya sendiri menyadari bahwa tangkapan layar itu menghebohkan netizen. Tapi dia menjelaskan bahwa pengeluaran itu bukan digunakan hanya untuk dirinya dan keluarga melainkan timnya yang membantu pekerjaannya sebagai konten kreator. Tasya Farasya mengaku sering menggunakan aplikasi ojek online karena ingin memesan makanan untuk timnya. 

Telusuri berita women lainnya
