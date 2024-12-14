Reaksi Kiky Saputri saat Ditanya Proses Persalinan: Normal Atau Caesar Gak Masalah!

Kiky Saputri begitu antusias menantikan kelahiran anak pertamanya. Setelah sempat mengalami keguguran di bulan Februari lalu, kini Kiky kembali dipercaya oleh Tuhan untuk mengandung.

Melalui fitur tanya jawab di Instagram, Kiky sempat ditanya mengenai proses persalinan yang akan dijalani. Kiky pun tak ingin berdebat soal proses persalinan secara normal atau caesar. Dia memilih pasrah dengan takdir Tuhan.

"Jujur, aku orang yang termasuk yang percaya kalau melahirkan adalah salah satu takdir dari Tuhan," tulis Kiky Saputri dikutip dai Instagram Story akun @kikysaputrii, Sabtu (14/12/2024).

Baik caesar maupun normal baginya tak ada bedanya. Kiky akan selalu bersyukur karena merasakan proses persalinan menjadi dambaan banyak wanita.

"Jadi kalau memang takdirnya normal, alhamdulillah. Kalau takdirnya harus SC (caesar) juga alhamdulillah," sambungnya.