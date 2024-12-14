Viral Pengantin di Madura Gelar Pernikahan di Kuburan, Netizen: Gak Takut Kesurupan?

Pernikahan biasanya digelar di tempat-tempat seperti gedung, taman, ataupun rumah. Pemilihan tempat untuk menggelar pesta pernikahan itu bisa dipilih sesuai dengan budget maupun selera.

Namun, pernahkah kamu terbayang ada pernikahan yang digelar di pemakaman? Seperti yang dilakukan dua sejoli ini.

Video mereka viral usai diunggah akun TikTok, @_zaini_93. Video tersebut memerlihat sepasang pengantin yang menggelar pernikahan mereka di tempat pemakaman umum alias kuburan.

“Ngapain di gedung, kalau di atas kuburan lebih menantang,” tulis akun tersebut.

Viral Pengantin di Madura Gelar Pernikahan di Kuburan, Netizen: Gak Takut Kesurupan?

Postingan itu menampilkan panggung pelaminan yang ditata tepat di tengah-tengah makam. Pengantin yang tengah berbahagia ini juga terlihat santai dan tak merasa ngeri meski menggelar hajatan di tengah kuburan itu.

Seperti pernikahan pada umumnya, panggung itu dihias dengan berbagai rangkaian bunga dan kain putih yang memberikan kesan cantik pada pelaminan mereka. Mereka pun duduk di kursi pelaminan itu.

Tak sampai di situ, para tamu undangan yang hadir juga bikin salfok netizen. Mereka dengan santainya kondangan di tengah kuburan. Bahkan tak sedikit dari mereka menduduki beberapa kuburan tersebut.

Selain pelaminan, ada pula panggung hajatan lainnya yang menampilkan sajian hiburan musik. Semua itu ditata tepat di tengah pemakaman.