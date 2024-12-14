Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Rahasia Meghan Trainor Sukses Turunkan Berat Badan hingga 27 Kilogram

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |15:36 WIB
Saat hamil anak pertama, Meghan Trainor banyak mengalami perubahan dalam hidupnya. Salah satunya perubahan pada berat badannya yang menyentuh 90 kilogram.

Usai melahirkan, Meghan fokus untuk menurunkan berat badan. Ia pun mulai rutin menjalani gaya hidup sehat hingga berhasil menurunkan berat badan sebanyak 27 kilogram.

Dilansir dari Women's Health Magazine, Sabtu (14/12/2024), demi mendapatkan tubuh ideal, Meghan mengaku memulai olahraga dengan mengangkat beban. Pelantun lagu "All About That Bass" rupanya tak menyangka, hasil usahanya dalam olahraga ini berhasil menurunkan berat badannya.

Penyanyi berusia 30 tahun ini membagikan kisah perjalanannya dalam menjaga tubuh ideal dan bugar. Sang pembawa acara, Hoda Kotb memuji Meghan.

Meghan menceritakan keputusannya untuk menurunkan berat badan karena melihat anak-anaknya yang sangat aktif. "Saya lihat anak-anak itu. Saya harus mengangkat mereka dan mengejar mereka. Saya lelah," kata Trainor.

Kedua putranya, yakni Riley yang akan berusia 4 tahun pada Februari, dan Barry berumur 17 bulan dari hasil pernikahannya dengan Daryl Sabara.

"Mereka selalu datang menemui saya setiap selesai latihan. Mereka datang di akhir," ucap Trainor.

Sebelumnya, Trainor mengatakan kepada People bahwa ia ingin lebih bugar sebelum memulai konser The Timeless Tour, yang berakhir pada Oktober lalu.

 

