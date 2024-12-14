Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gisella Anastasia dan Gempi Bakal Rayakan Natal dan Tahun Baru di Korea Selatan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |10:08 WIB
Gisella Anastasia dan Gempi Bakal Rayakan Natal dan Tahun Baru di Korea Selatan
Gading, Gempi dan Gisel. (Foto: IG)
A
A
A

ARTIS Gisella Anastasia mengungkapkan rencana merayakan Natal dan libur akhir tahun. Perempuan yang disapa Gisel itu akan memboyong sang anak Gempita Nora Marten ke Korea Selatan.

Bukan tanpa sebab, Gisel memilih merayakan Natal dan liburan akhir tahu di Korea Selatan dikarenakan sang oma harus menjalani sebuah prosedur kecantikan.

"Kita ada rencana. Waktu itu udah dispill juga sih sama Mas Gading. Kayanya kita ke Korea, sekalian nemenin Oma ke sana," kata Gisella Anastasia, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Rencananya, Gisel akan berangkat ke Negeri Gingseng itu pada 25 Desember 2024 malam setelah melakukan ibadah dan kumpul keluarga terlebih dahulu di Jakarta.

Gading Marten dan Gisel bersama Gempi. (Foto: instagram)

"Berangkat tanggal 25 tapi itu malemnya, jadi ibadah dulu. Iya sampai tahun baru soalnya prosedur Oma 2 minggu," ungkap Gisel.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
