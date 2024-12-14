Tips Perawatan Kulit dan Self-Care ala Dian Sastro di Usia 42 Tahun

DIAN Sastrowardoyo berbagi beberapa tips kecantikan dan perawatan diri yang ia jalani untuk menjaga kulit tetap sehat dan terawat. Meski memiliki jadwal yang padat, Dian tetap berusaha untuk menjaga penampilan dengan cara yang natural dan sehat.

Apa saja rahasianya? Berikut adalah beberapa tips perawatan kulit dan cara mengelola stres ala Dian Sastrowardoyo.

1. Menjaga Asupan Kolagen untuk Kulit Lebih Muda

Salah satu perubahan yang paling terasa di usia 42 tahun adalah berkurangnya kolagen dalam kulit. Kolagen adalah protein penting yang menjaga kulit tetap kencang, elastis, dan bebas kerutan. Dian mengaku bahwa dirinya mulai merasakan timbulnya kerutan halus di wajah, terutama seiring bertambahnya usia.

"Kerutan halus mulai muncul, dan itu membuat aku sadar diri," ujarnya saat ditemui MNC Portal Indonesia dalam acara Collagena Talk: Semua Bisa Awet Muda, di Mall Kelapa Gading 3, Jumat (13/12/2024).

Untuk mengatasi hal ini, Dian meningkatkan asupan kolagen dalam rutinitas perawatan kulitnya. Selain menggunakan produk perawatan kulit yang mengandung kolagen, Dian juga mengonsumsi suplemen kolagen.

"Setelah melakukan skin check, aku merasa kulitku lebih muda daripada usia aslinya. Bekas luka jerawat dan dark spot juga lebih cepat memudar berkat konsumsi kolagen," tambahnya.

Kolagen dari dalam tubuh dapat membantu mempercepat regenerasi kulit dan menjaga kekenyalan kulit, sehingga penampilan lebih segar dan bercahaya.

2. Perawatan Kulit yang Lebih Lengkap dengan Skincare dan Nutrisi

Dian menyadari bahwa perawatan kulit tidak cukup hanya mengandalkan produk luar seperti skincare. Ia juga sangat memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. "Selain skincare, aku juga rajin minum susu kolagen. Dengan cara ini, perawatan dari dalam dan luar menjadi lebih lengkap," ungkapnya.

Kombinasi antara produk perawatan kulit yang tepat dan nutrisi yang mendukung, seperti susu kolagen, membantu memperbaiki tekstur kulit dan melawan tanda-tanda penuaan dini. Dengan perawatan yang terintegrasi ini, Dian merasa kulitnya tetap sehat dan lebih cepat pulih dari masalah kulit seperti bekas jerawat dan noda hitam.

3. Menghadapi Kerutan dan Tanda Penuaan Lainnya

Saat ditanya tentang ketakutannya terkait kondisi kulit di usia 42 tahun, Dian tidak ragu menyebutkan kerutan halus sebagai kekhawatirannya. Namun, ia merasa bahwa dengan menambah asupan kolagen dan menjaga pola hidup sehat, masalah tersebut bisa diminimalisir.

"Kerutan halus yang dulu ada mulai tidak halus lagi, dan aku merasa lebih percaya diri dengan perawatan kulit yang aku lakukan," tutur pemeran utama Ada Apa Dengan Cinta itu.

Menurut Dian, kunci untuk menghadapi perubahan tersebut adalah dengan terus berusaha merawat kulit secara rutin dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.