Habiskan Malam Tahun Baru di Bandung Rasa Eropa dengan Konsep Blossom of Hope

Habiskan Malam Tahun Baru di Bandung Rasa Eropa dengan Konsep Blossom of Hope, (Foto: freepik)

Kota Bandung masih merupakan salah satu kota favorit untuk liburan akhir tahun, banyak tempat wisata dan Hotel berlomba-lomba untuk mengadakan berbagai macam acara spesial. Tidak hanya menawarkan wisata kuliner, Bandung memiliki suasana yang mirip dengan eropa sehingga banyak acara digelar.

Salah satunya seperti di akhir tahun ini, GH Universal Hotel mengusung tema liburan rasa eropa dengan konsep Blossom of Hope. Di sini pengunjung seakan dibawa ke eropa dengan hadirnya bunga-bunga cantik yang menghias di sepanjang sudut hotel.

Selain itu, rangkaian acara liburan tahun baru Anda juga dimeriahkan berbagai kegiatan anak-anak di sekitar area pool side. Di dalam salah satu games, para tamu juga diajak untuk menghitung total karbon yang dihasilkan pada saat traveling dengan menggunakan aplikasi sebagai kampanye kami peduli lingkungan.

Memeriahkan acara, pengujung juga akan dihibur dengan performance dari DJ & dancer, serta ditutup dengan magnificent firework yang akan diterbangkan di atas keindahan kubah sehingga menjadikan moment sempurna tahun baru serasa di eropa.

Kemeriahan malam tahu baru juga bisa dinikmati jika memilih berada di rumah. Layanan special akhir tahun untuk delivery makanan juga bisa dinikmati seperti Salmon Wellington, Beef Wellington, Roasted Chicken, & Aneka Olahan yang menjadi produk pastry and cake di antaranya Pudding cake & Special cake. Ini semua agar Anda tidak perlu repot untuk memasak dan tetap bisa menikmati suasana malam tahun baru di manapun.

(Kemas Irawan Nurrachman)