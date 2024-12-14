Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Habiskan Malam Tahun Baru di Bandung Rasa Eropa dengan Konsep Blossom of Hope

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |13:37 WIB
Habiskan Malam Tahun Baru di Bandung Rasa Eropa dengan Konsep Blossom of Hope
Habiskan Malam Tahun Baru di Bandung Rasa Eropa dengan Konsep Blossom of Hope, (Foto: freepik)
A
A
A

Kota Bandung masih merupakan salah satu kota favorit untuk liburan akhir tahun, banyak tempat wisata dan Hotel berlomba-lomba untuk mengadakan berbagai macam acara spesial. Tidak hanya menawarkan wisata kuliner, Bandung memiliki suasana yang mirip dengan eropa sehingga banyak acara digelar.

Salah satunya seperti di akhir tahun ini, GH Universal Hotel mengusung tema liburan rasa eropa dengan konsep Blossom of Hope. Di sini pengunjung seakan dibawa ke eropa dengan hadirnya bunga-bunga cantik yang menghias di sepanjang sudut hotel.

Habiskan Malam Tahun Baru di Bandung Rasa Eropa dengan Konsep Blossom of Hope
Habiskan Malam Tahun Baru di Bandung Rasa Eropa dengan Konsep Blossom of Hope

Selain itu, rangkaian acara liburan tahun baru Anda juga dimeriahkan berbagai kegiatan anak-anak di sekitar area pool side. Di dalam salah satu games, para tamu juga diajak untuk menghitung total karbon yang dihasilkan pada saat traveling dengan menggunakan aplikasi sebagai kampanye kami peduli lingkungan.

Memeriahkan acara, pengujung juga akan dihibur dengan performance dari DJ & dancer, serta ditutup dengan magnificent firework yang akan diterbangkan di atas keindahan kubah sehingga menjadikan moment sempurna tahun baru serasa di eropa.

Kemeriahan malam tahu baru juga bisa dinikmati jika memilih berada di rumah. Layanan special akhir tahun untuk delivery makanan juga bisa dinikmati seperti Salmon Wellington, Beef Wellington, Roasted Chicken, & Aneka Olahan yang menjadi produk pastry and cake di antaranya Pudding cake & Special cake. Ini semua agar Anda tidak perlu repot untuk memasak dan tetap bisa menikmati suasana malam tahun baru di manapun.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/406/2904132/bikin-baper-inilah-4-alasan-bandung-dijuluki-kota-romantis-favorit-kawula-muda-AG1vmMqDrg.JPG
Bikin Baper, Inilah 4 Alasan Bandung Dijuluki Kota Romantis Favorit Kawula Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/406/2870794/bandung-gelar-west-java-festival-2023-rayakan-hut-ke-78-jawa-barat-ada-karnaval-hingga-konser-seru-p8cmRCsdHa.JPG
Bandung Gelar West Java Festival 2023 Rayakan HUT Ke-78 Jawa Barat, Ada Karnaval hingga Konser Seru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/25/406/2819581/berawal-dari-mata-air-jernih-di-bawah-pohon-beringin-begini-asal-usul-nama-cileunyi-bandung-OgUrtq2x4C.JPG
Berawal dari Mata Air Jernih di Bawah Pohon Beringin, Begini Asal-usul Nama Cileunyi Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/23/406/2818241/kenapa-bandung-disebut-gotham-city-netizen-cocok-kalau-ada-batman-4beiAv6TvH.JPG
Kenapa Bandung Disebut Gotham City? Netizen: Cocok Kalau Ada Batman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/07/406/2722671/sejarah-astana-anyar-lokasi-bom-bunuh-diri-di-kota-bandung-HY68Vz1AiU.jfif
Sejarah Astana Anyar, Lokasi Bom Bunuh Diri di Kota Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/18/406/2503764/akun-instagram-kebun-binatang-bandung-diretas-dan-dijual-warganet-diminta-unfollow-xeRS6M6blc.jpg
Akun Instagram Kebun Binatang Bandung Diretas dan Dijual, Warganet Diminta Unfollow
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement