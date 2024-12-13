Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Clara Shinta, Selebgram yang Dituduh jadi Penyebar Video Gus Miftah Hina Pedagang Es Teh

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |18:18 WIB
Profil Clara Shinta, Selebgram yang Dituduh jadi Penyebar Video Gus Miftah Hina Pedagang Es Teh
Profil Clara Shinta, Selebgram yang Dituduh jadi Penyebar Video Gus Miftah Hina Pedagang Es Teh
A
A
A

Profil Clara Shinta menjadi perbincangan setelah disebut-sebut sebagai orang yang pertama kali menyebar video Gus Miftah saat menghina pedagang es teh, dan kemudian viral di media sosial dengan berbagai kritik negatif. 

Kejadian Gus Miftah menghina penjual es teh terjadi pada 20 November 2024 lalu ketika mengisi sebuah pengajian di Magelang. Ceramah Gus Miftah itu juga ternyata disiarkan secara langsung oleh saluran YouTube PCNU Kabupaten Magelang.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (13/12/2024), Okezone telah merangkum profil Clara Shinta, sebagai berikut.

Profil Clara Shinta

Bernama lengkap Elisabeth Clara Shinta Aritonang, konten kreator ini lahir di Medan, 25 Juni 1996. Sosoknya dikenal sebagai seorang kreator konten dengan jutaan pengikut di media sosial. Akun Instagram-nya mempunyai 2,1 juta pengikut, dan akun TikTok-nya @clarashintareal berhasil mengumpulkan 6,6 juta pengikut.

Setelah memutuskan menjadi mualaf, nama yang ia pakai kini ialah Clara Shinta Almira. Dirinya juga berkecimpung di dunia bisnis dengan menjual berbagai produk kesehatan dan kecantikan.

Clara mempunyai perjalanan religi yang menyita perhatian publik. Dirinya memutuskan untuk mualaf pada 2017. Bahkan sempat menutupi keputusannya untuk menjadi mualaf dari kedua orang tuanya.

Orangtua dan anggota keluarganya baru mengetahui Clara Shinta mualaf saat dirinya hendak berangkat ke Arab untuk umrah pada Mei 2023. Kisah hijrah Clara Shinta pernah ia bagikan ketika menjadi tamu di podcast religi yang diunggah melalui kanal YouTube ustadzah Oki Setiana Dewi.

 

Halaman:
1 2
      
