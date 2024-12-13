Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ponpes Ora Aji Milik Siapa? Ini Sosoknya

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |17:27 WIB
Ponpes Ora Aji Milik Siapa? Ini Sosoknya
Ponpes Ora Aji Milik Siapa? Ini Sosoknya, (Foto: Instagram @ponpesoraaji)
Ponpes Ora Aji milik siapa? Bangunan pondok pesantren tersebut terlihat besar dan megah dengan bernuansa hijau. Salah satu pendopo yang ada di Pondok Pesantren Gus Miftah itu bernuansa joglo dan terdapat masjid warna emas yang sangat ikonik.

Nama Ponpes tersebut ternyata mempunyai filosofi makna yang mendalam yakni setiap orang yang datang ke sana tanpa modal ilmu agama, setelah belajar akan keluar dengan bekal ilmu agama yang cukup.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (13/12/2024), Okezone telah merangkum Ponpes Ora Aji milik siapa, sebagai berikut.

Ponpes Ora Aji Milik Siapa?

Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji didirikan dan dikelola oleh Gus Miftah. Bangunannya terletak di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Didirikan pada tahun 2011 dengan fasilitas serba sederhana. Pondok ini mulai membangun masjid dan asrama pada tahun 2015, sehingga memungkinkan kegiatan tinggal di pondok dilaksanakan.

Dalam akun Instagram @ponpesoraaji, pondok pesantren ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga berbagai keterampilan, termasuk kewirausahaan, peternakan, pertanian, multimedia, dan berbagai kreativitas lainnya.

Dari sumber informasi serupa, tak perlu biaya untuk mendaftar ke ponpes milik Gus Miftah, alias gratis. Selama pelajar pelamar memenuhi persyaratan bisa menimba ilmu di Pondok Pesantren Ora Aji.

 

