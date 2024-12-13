Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gen Z Siap-Siap, Ini Skill yang Harus Dimiliki untuk Bisa Bersaing Dapat Kerja di 2025

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |12:26 WIB
Gen Z Siap-Siap, Ini <i>Skill</i> yang Harus Dimiliki untuk Bisa Bersaing Dapat Kerja di 2025
Gen Z harus mempesiapkan sejumlah skill untuk dapat bersaing mendapatkan pekerjaan. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENCARI pekerjaan merupakan kondisi yang dialami oleh setiap orang. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, persaingan mendapatkan pekerjaan sangatlah berat dari berbagai generasi baik Gen Z maupun milenial.

Survei Mercer Indonesia menunjukkan, tahun 2025 perusahaan yang berniat menambah tenaga kerja menurun sebanyak 25 persen. Tren penurunan kerja itu terjadi di beberapa sektor, seperti otomotif, life sciences, dan high-tech.

"Penurunan angka rekrutmen ini terjadi pada sektor yang lebih terpengaruh oleh perubahan ekonomi lokal dan global," ujar President Director & Market Leader Mercer Indonesia, Astrid Suryapranata, baru-baru ini.

Meski demikian, Astrid menekankan bukan berarti pasar kerja Indonesia sedang surut. Sebaliknya, terdapat persaingan yang makin ketat untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja meskipun ada penurunan dalam jumlah perekrutan, tetap ada fenomena yang disebut 'talent war', terutama untuk posisi-posisi tertentu seperti sales, marketing, product management, engineering, dan IT.

kata motivasi kerja (Freepik)



“Posisi-posisi ini terus menjadi sorotan banyak perusahaan, mengingat kebutuhan akan keahlian di bidang tersebut semakin mendesak seiring dengan meningkatnya digitalisasi dan transformasi industri,” ucap Astrid.

Untuk bisa mendapat peluang kerja di 2025, tentunya banyak keahlian yang harus dimiliki. Nah kali ini Okezone akan merangkum keahlian yang harus dimiliki milenial dan Gen Z untuk bisa bersaing mendapatkan kerja di 2025. Berikut ulasannya, Jumat (13/12/2024).

1. Memahami kecerdasan buatan (AI)

Sejak beberapa tahun terakhir, AI sudah banyak digunakan untuk menunjang aktivitas. Di tahun 2025, memahami AI suatu hal keharusan. Tak hanya sekedar memahami cara menggunakan AI, tapi juga memberi instruksi yang tepat.

2. Menguasai transformasi digital

Kemampuan menguasai transformasi digital menjadi keharusan di semua industri. Mereka harus mampu mengaplikasikan teknologi dengan cara yang memudahkan pekerjaan.

3. Mampu berinovasi

Di era perkembangan teknologi yang pesat, perusahaan menginginkan karyawannya memiliki keterampilan dan mampu berinovasi. Selain itu juga perusahaan menginginkan karyawan memiliki pengetahuan luas demi kemajuan perusahaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/629/3190102//medsos-sylN_large.jpg
Dampak Baik jika Anak Usia 13–16 Tahun Dibatasi Menggunakan Media Sosial, Lebih Fokus dan Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188291//kampus-Id38_large.jpg
Daftar 5 Kampus Favorit Gen Z di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187865//moneyfestasi-d5rf_large.jpg
Tips Sukses Finansial, Gen Z Harus Menikmati Proses Pengelolaan Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187819//talkshow-A3yC_large.jpg
Gen Z Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi, Tapi Harus Bijak Kelola Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/65/3186497//stella-GOHQ_large.jpg
Tips Wamendikti Stella Christie Hadapi Dunia Kerja untuk GenZ
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement