Gen Z Siap-Siap, Ini Skill yang Harus Dimiliki untuk Bisa Bersaing Dapat Kerja di 2025

MENCARI pekerjaan merupakan kondisi yang dialami oleh setiap orang. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, persaingan mendapatkan pekerjaan sangatlah berat dari berbagai generasi baik Gen Z maupun milenial.



Survei Mercer Indonesia menunjukkan, tahun 2025 perusahaan yang berniat menambah tenaga kerja menurun sebanyak 25 persen. Tren penurunan kerja itu terjadi di beberapa sektor, seperti otomotif, life sciences, dan high-tech.



"Penurunan angka rekrutmen ini terjadi pada sektor yang lebih terpengaruh oleh perubahan ekonomi lokal dan global," ujar President Director & Market Leader Mercer Indonesia, Astrid Suryapranata, baru-baru ini.



Meski demikian, Astrid menekankan bukan berarti pasar kerja Indonesia sedang surut. Sebaliknya, terdapat persaingan yang makin ketat untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja meskipun ada penurunan dalam jumlah perekrutan, tetap ada fenomena yang disebut 'talent war', terutama untuk posisi-posisi tertentu seperti sales, marketing, product management, engineering, dan IT.





“Posisi-posisi ini terus menjadi sorotan banyak perusahaan, mengingat kebutuhan akan keahlian di bidang tersebut semakin mendesak seiring dengan meningkatnya digitalisasi dan transformasi industri,” ucap Astrid.



Untuk bisa mendapat peluang kerja di 2025, tentunya banyak keahlian yang harus dimiliki. Nah kali ini Okezone akan merangkum keahlian yang harus dimiliki milenial dan Gen Z untuk bisa bersaing mendapatkan kerja di 2025. Berikut ulasannya, Jumat (13/12/2024).



1. Memahami kecerdasan buatan (AI)



Sejak beberapa tahun terakhir, AI sudah banyak digunakan untuk menunjang aktivitas. Di tahun 2025, memahami AI suatu hal keharusan. Tak hanya sekedar memahami cara menggunakan AI, tapi juga memberi instruksi yang tepat.



2. Menguasai transformasi digital



Kemampuan menguasai transformasi digital menjadi keharusan di semua industri. Mereka harus mampu mengaplikasikan teknologi dengan cara yang memudahkan pekerjaan.



3. Mampu berinovasi



Di era perkembangan teknologi yang pesat, perusahaan menginginkan karyawannya memiliki keterampilan dan mampu berinovasi. Selain itu juga perusahaan menginginkan karyawan memiliki pengetahuan luas demi kemajuan perusahaan.