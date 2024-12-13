Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Contoh Penggunaan Pasangan Aksara Jawa

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |11:18 WIB
5 Contoh Penggunaan Pasangan Aksara Jawa
Aksara Jawa. (Foto: Ist/Kel. Kapek)
A
A
A

KAMU mungkin pernah mendengar mengenai aksara Jawa atau yang juga dikenal dengan istilah huruf Hanacaraka. Artikel ini akan memberikan informasi mengenai pasangan Aksara Jawa beserta contoh penggunaan dalam kalimat yang benar.

Nah, berikut ulasannya, dilansir Okezone dari berbagai sumber, Jumat (13/12/2024).

Aksara Jawa sendiri adalah sebuah simbol yang digunakan untuk mematikan atau menghilangkan huruf vokal dari aksara Hanacaraka atau huruf dasar. Dalam penulisan pasangan aksara Jawa ini juga tidak bisa sembarang, sebab terdapat aturan-aturan yang berbeda satu sama lainnya.

Sederhananya, masing-masing huruf Hanacaraka atau kata dasar dalam aksara Jawa ini mempunyai pasangan yang tidak sama. Dalam aksara Jawa, setidaknya ada 20 suku kata yang pernah kamu dengar, ucapkan atau hafalkan yakni Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Pa, Dha, Ja, Ya, Nya, Ma, Ga, Ba, Tha, Nga.

Jika hurufnya saja ada sebanyak itu, maka bisa dipastikan ada dua puluh jenis pasangan juga untuk mendampingi huruf dasar di atas yang mana ke-20 pasangan tersebut mempunyai bentuk simbol, aturan letak posisi hingga cara penulisan yang berbeda.

Oleh sebab itu, dalam merangkai kalimat atau menyusun tulisannya pun kamu harus tepat dan tidak boleh asal. Sebab jika kamu salah dalam penempatan pasangannya, bisa-bisa terjadi kesalahan membaca serta mengartikan kalimat.

Secara aturan, pasangan aksara Jawa tersebut hanya boleh digunakan di tengah kalimat atau kata, misalnya saja seperti Keraton Jogja. Untuk cara penulisannya pun harus dari kiri ke kanan.

Selain itu, penting juga untuk kamu perhatikan posisi penulisannya. Sebab di setiap aksara memiliki letak yang berbeda antara satu dan lainnya.

1. Contoh Penggunaan Pasangan Huruf Aksara Jawa Pertama

Sinta nonton Acara Maulid neng Keraton Jogja

Pada penulisan ‘Keraton Jogja’, jika tanpa menggunakan pasangan aksara Jawa maka akan terbaca ‘Keratonajogja’.

Vokal aksara “na” harus dimatikan menggunakan pasangan agar yang akan terbaca atau tertulis adalah ‘keraton’.

Cara mematikan huruf vokalnya dengan menuliskan pasangan aksara “ja” di bawah aksara “na”.

2. Contoh Penggunaan Pasangan Huruf Aksara Jawa Kedua

Rara nyuntak kangen kanthi nulis surat marang Ibune

Apabila “Nulis Surat” ditulis tanpa pasangan aksara Jawa, maka akan dibaca “Nulisasurat”.

Oleh sebab itu, huruf vokal aksara “sa” harus dimatikan supaya dapat terbaca “nulis”.

Untuk mematikannya adalah dengan menuliskan pasangan aksara “su” (aksara “sa” yang ditambah sandangan “u”) di bawah aksara “sa”, maka bisa dibaca nulis.

3. Contoh Penggunaan Pasangan Huruf Aksara Jawa Ketiga

Anak sapi kuwi demen ngombe susu mbokne

Apabila “Anak Sapi” ditulis tanpa pasangannya, maka akan jadi kalimat “Anakasapi”.

Oleh karena itu, vokal aksara “ka” harus dimatikan supaya dapat dibaca “anak”.

Cara mematikannya dengan menulis pasangan aksara “sa” di bawah aksara ka agar jadi anak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/337/3121540//perang_kerajaan-fGqi_large.png
Ketika Majapahit Taklukkan Kerajaan Thailand, Bikin Hubungan Erat Melayu dan Jawa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/612/3110059//ilustrasi_budaya_jawa-HESQ_large.jpg
Arti Tinari dalam Hitungan Jawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement