Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kimberly Ryder Jadi Single Mother, Siapkan Waktu untuk Anak di Tengah Kesibukan Syuting

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |09:28 WIB
Kimberly Ryder Jadi <i>Single Mother</i>, Siapkan Waktu untuk Anak di Tengah Kesibukan Syuting
Kimberly Ryder. (Foto: Ayu Utami)
A
A
A

KIMBERLY Ryder kini jadi single mother usai resmi bercerai dengan Edward Akbar pada Jumat (29/11/2024). Perempuan 31 tahun itu berusaha meluangkan waktunya bersama anak meski di tengah kesibukan syuting. 

"Aku siapkan waktu, kalau lagi kebanyakan kerja, aku habiskan sehari dua hari buat mereka," di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Ia pun sadar bahwa ke depannya sang anak pasti akan kehilangan banyak waktu bersamanya. Kendati begitu, ia tetap berusaha menjalani peran sebagai ayah sekaligus ibu. 

"Yang pasti nanti ke depannya lebih kayak kehilangan sementara, sekarang sih kita nikmati aja waktunya,” ucapnya.

Kimberly Ryder (Ravie Wardani/Okezone)

Aktris film ini juga mengalami dilema saat anak-anaknya bertanya soal keberadaan Edward Akbar. Dia tak menampik bahwa kedua anaknya yang masih kecil sering menanyakan keberadaan Edward.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194//audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186538//inara-LJOs_large.jpg
Ini Reaksi Inara Soal Video Syur dengan Insanul Fahmi Bisa Diakses dan Tersebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/629/3186485//inara-K86T_large.jpg
Eva Manurung Khawatir Cucunya Jadi Pergunjingan di Sekolah, Imbas Video Syur Inara dan Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/629/3186482//inara-IFqf_large.jpg
Heboh Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi,  Eva Manurung Khawatirkan Mental Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185289//azizah_salsha-F9RB_large.jpg
‎Azizah Salsha Kena Roasting Kimberly Ryder karena Dinilai Tak Ramah pada Tunawicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184658//deddy-7ZLi_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Ulang Tahun, Deddy Corbuzier Kirim Kue Bertulis Happy Birthday My Ex Wife
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement