Kimberly Ryder Jadi Single Mother, Siapkan Waktu untuk Anak di Tengah Kesibukan Syuting

KIMBERLY Ryder kini jadi single mother usai resmi bercerai dengan Edward Akbar pada Jumat (29/11/2024). Perempuan 31 tahun itu berusaha meluangkan waktunya bersama anak meski di tengah kesibukan syuting.

"Aku siapkan waktu, kalau lagi kebanyakan kerja, aku habiskan sehari dua hari buat mereka," di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Ia pun sadar bahwa ke depannya sang anak pasti akan kehilangan banyak waktu bersamanya. Kendati begitu, ia tetap berusaha menjalani peran sebagai ayah sekaligus ibu.

"Yang pasti nanti ke depannya lebih kayak kehilangan sementara, sekarang sih kita nikmati aja waktunya,” ucapnya.

Aktris film ini juga mengalami dilema saat anak-anaknya bertanya soal keberadaan Edward Akbar. Dia tak menampik bahwa kedua anaknya yang masih kecil sering menanyakan keberadaan Edward.