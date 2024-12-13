Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Wulan Guritno Wisata Religi di Banten, Tampil dengan Busana Tertutup

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |05:59 WIB
Potret Wulan Guritno Wisata Religi di Banten, Tampil dengan Busana Tertutup
Wulan Guritno. (Foto: IG)
A
A
A

WULAN Guritno saat ini sedang menjalani syuting film terbarunya. Ia kedapatan tengah berada di Banten. Tak hanya syuting, ia pun melakukan wisata religi ke tempa-tempat bersejarah. Salah satunya ke Masjid Agung Banten. 

Penampilan Wulan Guritno pun mencuri perhatian. Jauh dari kesan seksi, Wulan tampil dengan busana tertutup. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @wulanguritno, Kamis (12/12/2024). 

1. Wulan Guritno salah satu artis lawas yang masih eksis hingga saat ini. Hal itu terbukti dari dirinya yang terlibat dalam berbagai judul film. Bahkan saat ini Wulan masih menjalani syuting untuk film terbarunya. 

2. Di tengah momen syutingnya, Wulan wisata religi ke Masjid Agung Banten. Jauh dari kesan seksi, Wulan tampil sopan dengan busana tertutup.

Wulan Guritno

3. Pada tampilannya itu, ia memakai baju lengan panjang warna hitam dipadukan dengan kain lilit batik. Ia juga menambahkan pashmina yang menutupi kepalanya

4. Wulan memadukan outfitnya dengan sandal hitam dari brand Hermes. Ia juga membawa shoulder bag dan memakai kacamaya hitam. Penampilan Wulan di foto ini sukses bikin pangling. 

(Qur'anul Hidayat)

      
