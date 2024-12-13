Apa Itu Latina Makeup Look? Ini Tips Mendapatkannya

Tahukah kamu Latina Makeup Look? Tampilan makeup satu ini memberikan kesan bold, elegan, dan tahan lama. Dengan fokus pada mata yang tajam, kulit yang glowing, serta bibir yang penuh, Latina makeup menjadi tampilan makeup yang trending di media sosial dan diikuti oleh banyak beauty enthusiast.

Yuk, ikutin cara mendapatkan tampilan Latina makeup dengan sempurna berikut ini!

1. Base Makeup

Kunci utama Latina makeup adalah kulit yang terlihat mulus dan bercahaya. Gunakan Soulyu Perfect UV Serum Foundation untuk menciptakan tampilan base yang ringan namun memiliki daya tahan tinggi. Produk ini tidak hanya memberikan hasil akhir yang flawless, tapi juga mengandung bahan-bahan seperti Hydrafence, Fermented Reishi Mushroom, Pomegranate Extract, dan Eldew yang dapat memberikan pertahanan tiga kali lipat, melembabkan, melindungi barrier kulit, membuat kulit lebih kenyal, lebih halus, menetralkan radikal bebas, dan memberikan efek mencerahkan.

2. Contour, Blush On, dan Highlighter

Tampilan Latina makeup identik dengan dimensi wajah yang tegas namun tetap natural. Aplikasikan contour pada area rahang, dahi, dan hidung. Kemudian, oleskan blush on pada pipi kamu. Jika tidak ada blush on, kamu bisa mencampur Soulyu Fluffy Haze Lip Velvet dengan Perfect UV Serum Foundation. Tambahkan highlighter pada tulang pipi dan hidung.

3. Loose Powder

Untuk mengunci base makeup, aplikasikan Soulyu Ultra-Lightweight Translucent Loose Powder pada area T-zone dan bawah mata. Ini membantu makeup-mu tetap matte dan tahan lama, tanpa membuat kulit terlihat kering.