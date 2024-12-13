Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

3 Tips agar Tampil Sempurna dengan Blend Foundation

MNC Portal , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |17:11 WIB
Aplikasi foundation dengan sempurna adalah kunci agar makeup kamu hasilnya flawless. Namun, teknik blending yang kurang tepat bisa bikin hasil foundation jadi kurang natural atau terlihat cakey.

Namun, jangan khawatir karena ada cara-cara yang mudah untuk memastikan agar foundation kamu terblend dengan rata! Yuk, simak caranya berikut ini!

1. Pilih Foundation yang Cocok

Sebelum memulai, hal pertama yang dilakukan adalah memilih foundation yang cocok dengan kulit dan juga menggunakan bahan-bahan yang aman. Gunakan Soulyu Perfect UV Serum Foundation sebagai base makeup pilihan kamu. Perfect UV Serum Foundation ini lightweight and breathable dengan medium to high coverage yang mampu menutupi kemerahan, jerawat, dark spots, dan bintik-bintik hitam dengan satin filter-like finish. Selain itu, ada kandungan UVA & UVB Filter juga yang memberikan perlindungan pada kulit dari paparan sinar matahari. Dapat menahan minyak dan tahan lama hingga 12 jam. Kulit menjadi flawless dan skin barrier tetap terjaga seharian.

2. Gunakan Brush Foundation

