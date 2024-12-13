Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengapa Pramugari Ogah Bantu Penumpang Angkat Bagasi ke Kabin Pesawat?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |18:36 WIB
Mengapa Pramugari Ogah Bantu Penumpang Angkat Bagasi ke Kabin Pesawat?
Mengapa Pramugari Ogah Bantu Penumpang Angkat Bagasi ke Kabin Pesawat? (Foto@ Freepik)
Mengapa pramugari ogah bantu penumpang angkat bagasi ke kabin pesawat? ini penjelasannya.

Pesawat menjadi moda transportasi andalan masyarakat untuk menempuh perjalanan jarak jauh dengan waktu efisien. Selain karena perjalanannya yang relatif singkat, fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan juga sangat mumpuni sehingga membuat perjalanan menjadi lebih nyaman.

Saat bepergian menggunakan pesawat, setiap penumpang dapat meletakkan barang bawaannya di kabin pesawat yang berada di atas tempat duduk. Namun karena letaknya yang agak tinggi, beberapa penumpang merasa kesulitan untuk meletakkannya.

Meski begitu, pramugari di dalam pesawat selalu enggan untuk membantu penumpang angkat bagasi ke kabin pesawat. Mengapa demikian?

Rupanya bukan tanpa alasan pramugari ogah bantu penumpang angkat bagasi ke kabin pesawat. Melansir Birmingham Mail, Jumat (13/12/2024) seorang pramugari bernama Cierra Mistt menjelaskan alasan rahasia di balik hal tersebut.

Rupanya, pramugari dan petugas pesawat yang lain tidak mau membantu penumpang mengangkat barang bawaannya ke pesawat bukan karena kasar. Hal tersebut dilakukan karena mereka menjaga kondisi tubuh mereka agar tetap prima selama penerbangan.

Cierra menjelaskan bahwa pilot dan pramugari tidak dibayar sampai semua penumpang sudah naik ke pesawat dan pintu pesawat ditutup. Dengan kata lain, saat para penumpang baru naik pesawat dan meletakkan barang bawaannya, maka mereka belum mulai bekerja.

 

Halaman:
1 2
      
