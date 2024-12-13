Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jennifer Lopez Tampil Memukau dengan Gaya Berani dalam Promosi Film Terbarunya

Viona Marsanda , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |15:27 WIB
Jennifer Lopez Tampil Memukau dengan Gaya Berani dalam Promosi Film Terbarunya
Jennifer Lopez Tampil Memukau dengan Gaya Berani dalam Promosi Film Terbarunya, (Foto: Instagram)
Belum lama ini, Jennifer Lopez kembali mencuri perhatian lewat unggahan di Instagram yang menampilkan gaya modisnya saat menjalani sesi promosi untuk film biografinya, Unstoppable. 

Dilansir dari People, Jumat (13/12/2024), di usia 55 tahun, penyanyi sekaligus aktris ini terlihat memukau dalam balutan jumpsuit pendek Chloé yang memperlihatkan pahanya dengan potongan yang jatuh tepat di bawah pinggang.

Pakaian one-piece berwarna cokelat muda tersebut menampilkan lengan tebal dengan desain bertingkat. 

Jennifer Lopez Tampil Memukau dengan Gaya Berani dalam Promosi Film Terbarunya
Jennifer Lopez Tampil Memukau dengan Gaya Berani dalam Promosi Film Terbarunya

Detail berlapis ini dimulai dari bagian korset yang tersambung hingga bahu. Lengan jumpsuit itu sendiri terdiri dari dua lapisan panjang yang menjuntai hingga ke lantai, sehingga menambah kesan dramatis pada penampilannya

Bagian bawah jumpsuit menyerupai tren fashion tanpa celana yang sedang digemari. Penampilan Lopez yang chic ini dirancang oleh stylist kenamaan, Mariel Haenn dan Rob Zangardi.

Rambut Lopez, yang ditata oleh Jesus Guerrero, dibiarkan tergerai dengan gaya gelombang lembut. Untuk riasan, Scott Barnes mengaplikasikan eyeshadow cokelat tua bergaya smokey dan lipstik nude matte yang mempertegas kecantikannya. 

Lopez juga menyebut produk dari lini kecantikan miliknya, JLo Beauty, dalam unggahan tersebut.

Soal aksesori, Jennifer Lopez memilih cincin emas berukuran besar, anting hoop emas, dan sepatu boots runcing Christian Louboutin berwarna senada dengan jumpsuitnya, menciptakan tampilan yang serasi dan elegan.

 

