Baju Biru Muda Cocok dengan Jilbab Warna Apa? Yuk Cek Ada 7 Pilihan Paling Serasi

BAJU biru muda menjadi salah satu outfit andalan kaum hawa. Selain memberikan vibes stylis, warna satu ini juga memberi kesan serbaguna karena bisa dikenakan di berbagai kesempatan.

Namun, masih banyak kaum muslimah yang masih kebingungan memadukan baju biru muda dengan jilbab warna apa. Nah, berikut beberapa rekomendasinya, dilansir Okezone, dari berbagai sumber, Jumat (13/12/2024).

1.Biru tua

Kalau kamu ingin tampil elegan dan berkelas, tak ada salahnya mencoba kombinasi baju biru muda dengan jilbab biru tua. Kombinasi ini cocok untuk acara formal atau semi-formal.

Kamu bisa menambahkan aksesoris seperti tas tangan atau sepatu heels untuk menambah kesan elegan.

2.Putih

Baju tunik biru muda yang berkesan lembut dan manis akan sangat cocok dipadukan dengan jilbab putih. Warna putih pada jilbab akan memberikan nuansa bersih dan cerah.

Untuk tampil maksimal dengan kombinasi ini, kamu bisa memilih tunik dengan potongan yang simpel dan pas di badan. Kamu juga bisa menambahkan aksesoris seperti tas.

3.Silver

Baju biru muda yang cerah akan sangat pas jika dipadukan dengan jilbab silver. Perpaduan kedua warna ini menghasilkan nuansa yang elegan dan mewah. Warna silver yang berkilauan akan membuat penampilanmu terlihat lebih chic dan stylish.

4.Hitam

Nuansa tegas dan misterius dari kombinasi antara cardigan biru muda dan jilbab hitam sangat cocok bagi kamu yang tak suka tampilan terlalu mencolok. Pilih cardigan yang sesuai dengan selera. Padukan dengan celana putih dan aksesori tas yang sesuai.

5.Biru navy

Jika kamu ingin tampilan yang lebih berkelas, jilbab biru navy adalah pilihan yang sempurna. Warna ini memberikan kontras yang elegan dengan baju biru muda, menciptakan tampilan yang bold dan sophisticated.

Biru navy juga memberikan kesan tegas dan percaya diri, cocok untuk acara formal atau buat kamu yang ingin tampil menonjol.