Potret Ariel Tatum Pakai Kemben Dress dengan Untaian Bunga, Elegan Banget!

ARIEL Tatum belum lama ini menghadiri sebuah acara ulang tahun majalah ternama. Momen tersebut ia bagikan di laman Instagram pribadinya.

Dalam acara spesial itu, tentunya ia menunjukkan penampilan terbaiknya. Ia pun menggandeng desainer Didiet Maulana untuk merancang busana yang dikenakannya.

Ariel tampil elegan dalam balutan kemben dress nuansa hitam dan gold. Pesona berkelasnya begitu terpancar dalam foto tersebut.

Penasaran seperti apa potret Ariel Tatum di acara Majalah Prestige 20th Anniversary? Berikut rangkumannya dari Instagram @arieltatum, Kamis (12/12/2024).

1. Ariel Tatum tampil elegan berbalut kemben dress di acara Majalah Prestige 20th Anniversary. Gaun malam tersebut diberi nama Senandung Puspa.