Tampil Elegan di Musim Panas, Yuk Miliki Koleksi Limited Edition Christ Verra Spring Summer 2025!

Jakarta,Okezone – Christ Verra, brand jam tangan mewah dengan desain elegan dan kualitas premium, dengan bangga meluncurkan koleksi terbarunya secara eksklusif, Limited Edition Spring Summer 2025 dalam event Indonesia Fashion Festival (IFF) pada Selasa, (10/12/2024). Pada ajang pagelaran bergengsi itu, Christ Verra memperkenalkan jam tangan istimewa seri CV 514823L, yang hanya diproduksi terbatas sebanyak 300 unit di pasar global.

Sejak 1995, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam pembuatan jam tangan, Christ Verra berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan semua konsumen dengan jam tangan yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Setiap desain jam tangan dibuat unik dan berpusat pada beragam kepribadian serta gaya para konsumen kami. Filosofi inilah yang terus menjadi dasar dalam setiap koleksi Christ Verra, termasuk koleksi terbaru ini.

Marcom Manager Christ Verra, Kasih Rama mengatakan, koleksi Spring Summer 2025 terinspirasi dari spirit spring summer yang ceria namun tetap elegan.

“Kami ingin menciptakan sebuah jam tangan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat penunjuk waktu, tetapi juga simbol fashion yang mencerminkan luxury summer collections,” tuturnya.

Jam tangan CV 514823L dirancang untuk melengkapi gaya musim panas dengan perpaduan teknologi canggih dan estetika mewah. Memiliki ukuran case 28x33mm dan strap 16x14mm, jam ini dilengkapi dengan kaca Mineral Glass yang dilapisi Anti-Reflection Coating untuk tampilan yang jernih dan memukau.

Keandalan waktu didukung oleh Japanese Quartz Movement, sementara Fold Over Clasp dengan Push Button memastikan kenyamanan dan keamanan maksimal.