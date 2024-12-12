Kostum Ikonik Jim Carrey di Film The Grinch Dilelang dengan Harga Fantastis

Bagi penggemar film Natal klasik How The Grinch Stole Christmas, ini adalah kesempatan langka untuk memiliki bagian dari sejarah film. Kostum ikonik yang dikenakan Jim Carrey dalam perannya sebagai Grinch kini tersedia untuk dilelang dengan harga awal USD55.000 atau sekira Rp877,2 juta.

Melansir dari whatsthejam, Kamis (12/12/2024), kostum ini dirancang khusus oleh John David Ridge, lengkap dengan label yang mencantumkan nama sang desainer dan aktor.

Kostum ini terdiri dari jaket mewah berbahan terry, legging hijau berbulu yang dibuat dari bulu yak, serta sabuk kulit hitam tebal. Seluruh kostum dirancang dengan cermat untuk menciptakan tampilan Grinch yang autentik.

Bagian kaki berbulu pada kostum ini dibuat oleh Rick Baker, seorang seniman efek khusus terkenal, yang memberikan sentuhan realisme pada desainnya. Meskipun begitu, kostum ini memiliki sedikit kerusakan akibat pemakaian selama syuting, terutama dari adegan lucu seperti ketika Grinch terjebak di cerobong asap.

Menariknya, kostum ini adalah satu-satunya milik Jim Carrey yang pernah dilelang untuk umum. Acara lelang tersebut akan diadakan pada 14 Desember oleh iCollectables, dan diperkirakan akan menarik perhatian kolektor dari seluruh dunia, kamu tertarik?

(Kemas Irawan Nurrachman)