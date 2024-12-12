Potret dan Profil Arkhan Kaka, Punggawa Timnas yang Dikasari Pemain Myanmar

Nama Arkhan Kaka kian mencuat setelah dirinya tampil impresif bersama Timnas Indonesia. Arkhan Kaka Putra Purwanto, penyerang muda berusia 15 tahun, menorehkan prestasi gemilang di level junior dan kini bergabung dengan Timnas Indonesia U-20 di bawah asuhan Shin Tae-yong.

Saat belaga di AFF 2024, Arkhan Kaka sempat mendapat perlakukan tidak menyenangkan dari pemain Myanmar. Akibatnya, muka dari pemain Persis Solo itu sempat mengalami luka.

Dalam perjalan karirnya, Arkhan Kaka sebelumnya adalah andalan di Timnas Indonesia U-17. Di kualifikasi Piala Asia U-17 2023, ia sukses mencetak tujuh gol, termasuk empat gol dalam kemenangan telak 14-0 atas Guam. Sayangnya, Indonesia gagal melaju ke Piala Asia U-17 karena hanya menempati posisi runner-up di bawah Malaysia.

Profil Arkhan Kaka

Arkhan Kaka sendiri bukanlah nama baru di dunia sepak bola. Pemain kelahiran 2 September 2007 ini merupakan putra dari Purwanto Suwondo, mantan pemain Arema dan Persebaya Surabaya. Ia mengawali kariernya di SSB Tunas Muda Blitar, kemudian melanjutkan perjalanannya ke PSBK Blitar dan Bhayangkara FC, hingga kini menjadi bagian dari tim akademi Persis Solo.

Selain tampil memukau di kualifikasi Piala Asia U-17, Arkhan Kaka juga berhasil membawa Timnas Indonesia U-16 menjuarai Piala AFF U-16 2022. kala itu, ia turut menyumbang dua gol dalam perjalanan menuju gelar juara tersebut.

Kini, Arkhan Kaka menghadapi tantangan lebih besar di Timnas Indonesia U-20, bersaing dengan bintang-bintang muda lain seperti Ronaldo Kwateh dan Marselino Ferdinan. Meskipun persaingan ketat, Arkhan Kaka tetap optimis untuk menunjukkan kualitas terbaiknya di bawah arahan Shin Tae-yong.

Berikut potret Arkhan Kaka yang semakin menunjukkan kematangan dan dedikasinya di atas lapangan. Dilansir dari instagramnya @arkhan8kaka :

1. Arkhan Kaka merayakan 101 tahun Persis Solo