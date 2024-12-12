Potret dan Profil Justin Hubner, Punggawa Timnas yang Tak Dilepas Klubnya untuk Bermain di AFF 2024

Potret dan Profil Justin Hubner, Punggawa Timnas yang Tak Dilepas Klubnya untuk Bermain di AFF 2024, (Foto: Instagram)

Potret dan Profil Justin Hubner, Punggawa Timnas yang Tak Dilepas Klubnya untuk Bermain di AFF 2024 menjadi topik yang hangat diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Justin Hubner, bek tengah berbakat yang dikenal akan permainan ngotot dan ketangguhannya di lapangan, menjadi salah satu pilar penting Timnas Indonesia dalam beberapa laga internasional.

Sayangnya saat pagelaran AFF 2024, klub Justin Hubner, Cerezo Osaka, memutuskan untuk tidak memberikan izin baginya membela Timnas dan memprioritaskan perannya dalam kompetisi domestik. Keputusan ini menimbulkan rasa kecewa sekaligus sorotan, mengingat performa impresif Justin yang selalu menjadi andalan di lini pertahanan Garuda.

Profil Justin Hubner

Justin Hubner merupakan kelahiran Den Bosch, Belanda pada 14 September 2003. Berposisi sebagai bek tengah, Hubner mengawali karier dengan menimba ilmu di VV TGG dan Willem II. Ia kemudian bergabung dengan akademi Brabant United Youth.

Pada 2017, Justin Huber kemudian pindah ke klub Den Bosch Youth. Selama di klub tersebut, bakatnya mulai tercium hingga pada 2020 memutuskan untuk pindah ke Wolverhampton Wanderers untuk bermain di tim U-21.

Selama di tim Wolves U-21, Hubner menampilkan permainan luar biasa seperti seorang Sergio Ramos ketika di Real Madrid. Ia juga sempat menjadi seorang kapten seperti idolanya dahulu.

Pada musim 2023-2024 ini, Justin Hubner sempat masuk ke daftar skuad utama Wolverhampton di laga-laga Premier League. Sayangnya, ia belum juga mendapatkan kesempatan untuk menginjakkan kakinya di level tertinggi sepakbola Inggris.

Berikut Potret Justin Hubner yang tidak dilepas klubnya untuk bermain di AFF 2024, seperti dinukil dari akun Instagram resminya, @justinhubner5:



1. Tampil stylish

Potret dan Profil Justin Hubner, Punggawa Timnas yang Tak Dilepas Klubnya untuk Bermain di AFF 2024



Pada foto tersebut, Justin mengenakan outfit kasual elegan berupa jaket biru tua dan celana panjang senada, dipadukan dengan kaus putih. Ia berdiri dengan percaya diri sambil menyeimbangkan bola di kakinya. Di tangan kirinya, ia membawa tas bermerek Gucci yang mencerminkan nuansa glamor. Unggahan itu disertai dengan caption inspiratif, "Don't wait for opportunity, create it," yang menegaskan filosofi hidupnya untuk menciptakan peluang sendiri.

Potret ini menunjukkan sisi lain dari Justin, tidak hanya sebagai atlet berbakat, tetapi juga sosok yang penuh gaya dan memiliki daya tarik komersial. Sebagai punggawa Timnas Indonesia, ia sukses menyeimbangkan dunia olahraga dan fashion. Sayangnya, meski menjadi salah satu pemain andalan, klubnya memilih untuk tidak melepas Justin ke ajang AFF 2024, mengutamakan kebutuhan tim di kompetisi lokal.

2. Potret dengan Cermin

Potret dan Profil Justin Hubner, Punggawa Timnas yang Tak Dilepas Klubnya untuk Bermain di AFF 2024

Dalam foto tersebut, Justin Hubner terlihat duduk di tepi sebuah meja dengan outfit serba branded. Ia mengenakan setelan Louis Vuitton bermotif monogram khas, dipadukan dengan sepatu sneakers putih yang simpel namun elegan. Di sampingnya, terlihat dua tas travel Louis Vuitton yang semakin memperkuat kesan gaya hidup premium. Dalam tangannya, ia memegang ponsel, seolah menunjukkan kesehariannya sebagai pemain sepak bola profesional yang stylish dan modern.

Unggahan ini dilengkapi dengan caption yang penuh makna: “People will always have something to say about you”. Kalimat tersebut mencerminkan filosofi Justin yang tetap fokus pada dirinya meski mendapat perhatian atau kritik dari orang lain.