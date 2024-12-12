Ketahui Berbagai Jenis Treatment Miss V di Klinik Utama Pandawa

Okezone - Vagina adalah organ yang sangat penting bagi para wanita. Maka dari itu, merawat kesehatan dan kecantikan area kewanitaan adalah hal penting bagi banyak perempuan.

Treatment vagina dirancang untuk membantu menjaga kebersihan, elastisitas, kekencangan, keseimbangan pH, hingga mengembalikan selaput dara yang telah robek, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri.

Klinik Utama Pandawa menyediakan berbagai jenis treatment yang bisa Anda lakukan untuk mengembalikan kekencangan dan elastisitas, membersihkan, hingga tes untuk pemeriksaan beragam penyakit di Miss V.

Treatment vagina yang ada di Klinik Utama Pandawa antara lain, bedah vagina (vaginoplasty, hymenoplasty, hymenoplasty), vaginal rejuvenation, g-spot injection, vaginal hygiene, dan pake pap smear.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa treatment kecantikan telah meroket popularitasnya selama beberapa tahun terakhir. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa operasi vagina adalah salah satu prosedur yang semakin populer.

Dilansir drchristywalker.com, pada tahun 2016 saja, terdapat 12.000 prosedur labiaplasty yang dilakukan, meningkat 39 persen dari tahun sebelumnya.

Jenis-Jenis Treatment Vagina di Klinik Utama Pandawa

Klinik Utama Pandawa menyediakan berbagai jenis treatment vagina yang dirancang untuk menjaga kesehatan, memperbaiki fungsi, serta meningkatkan kepercayaan diri. Berikut adalah jenis-jenis treatment vagina yang tersedia di Klinik Utama Pandawa:

1, Vaginoplasty

Manfaat:

Mengembalikan elastisitas vagina, meningkatkan kualitas hubungan intim, dan membantu mengatasi inkontinensia urin ringan.

Proses:

Operasi dilakukan oleh dokter spesialis dengan menggunakan anestesi lokal atau umum.

2. Hymenoplasty

Merupakan tindakan rekonstruksi selaput dara bagi perempuan yang ingin memulihkan kondisi hymen atau selaput dara. Dilansir dari CosmeticGyn, jika dilakukan dengan benar, secara kasat mata, tidak ada jaringan parut yang terlihat dan selaput dara tampak utuh. Biaya operasi selaput dara sendiri, akan ditentukan dari berbagai faktor.

Manfaat: