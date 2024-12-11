5 Potret Clara Shinta, Selebgram yang Diduga Sebar Video Gus MIftah Hina Penjual Es Teh

Nama Clara Shinta saat ini tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya namanya terseret dalam masalah video viral Gus Miftah yang menghina penjual es teh.

Awal mula tudingan terhadap Clara bermula dari unggahannya di media sosial yang menunjukkan dirinya melakukan panggilan video dengan Sunhaji. Dalam video tersebut, Clara tampak memberikan dukungan kepada penjual es teh yang menjadi korban hinaan Gus Miftah.

Namun dukungan tersebut justru malah berbalik dirinya jadi sasaran serangan. Bahkan beberapa oknum berusaha mengancam selebgram tersebut.

Sosoknya tengah jadi sorotan, kali ini MNC Portal akan merangkum potret Clara Shinta. Berikut ulasannya dari Instagram @clarashinatreal, Rabu (11/12/2024):

1. Clara Shinta merupakan selebgram kelahiran 25 Juni 1996. Pemilik nama lengkap Elisabeth Clara Shinta Aritonang ini cukup eksis di media sosial. Di Instagram, dia memiliki 2,1 juta pengikut, dan di akun TikToknya dia berhasil mengumpulkan 6,6, juta pengikut.

2. Sebagai seorang selebgram, Clara memiliki paras cantik. Perempuan berdarah Batak ini memiliki mata besar dan hidung yang mancung. Tak hanya itu, gaya outfitnya juga kerap jadi sorotan karena selalu tampil stylish.

3. Sosok Clara Shinta juga sempat jadi perbincangan karena memutuskan menjadi mualaf pada 2017 lalu. Ia sempat menutupi keputusannya menjadi mualaf dari orang tuanya. Namun akhirnya ia memberitahu orang tuanya saat ia ingin menjalani ibadah umroh pada Mei 2023 lalu.