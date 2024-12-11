Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Clara Shinta, Selebgram yang Diduga Sebar Video Gus MIftah Hina Penjual Es Teh

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |19:36 WIB
5 Potret Clara Shinta, Selebgram yang Diduga Sebar Video Gus MIftah Hina Penjual Es Teh
Potret Clara Shinta, Selebgram yang Diduga Sebar Video Gus MIftah Hina Penjual Es Teh, (Foto: Instagram)
A
A
A

Nama Clara Shinta saat ini tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya namanya terseret dalam masalah video viral Gus Miftah yang menghina penjual es teh.

Awal mula tudingan terhadap Clara bermula dari unggahannya di media sosial yang menunjukkan dirinya melakukan panggilan video dengan Sunhaji. Dalam video tersebut, Clara tampak memberikan dukungan kepada penjual es teh yang menjadi korban hinaan Gus Miftah.

Namun dukungan tersebut justru malah berbalik dirinya jadi sasaran serangan. Bahkan beberapa oknum berusaha mengancam selebgram tersebut.

Sosoknya tengah jadi sorotan, kali ini MNC Portal akan merangkum potret Clara Shinta. Berikut ulasannya dari Instagram @clarashinatreal, Rabu (11/12/2024):

1. Clara Shinta merupakan selebgram kelahiran 25 Juni 1996. Pemilik nama lengkap Elisabeth Clara Shinta Aritonang ini cukup eksis di media sosial. Di Instagram, dia memiliki 2,1 juta pengikut, dan di akun TikToknya dia berhasil mengumpulkan 6,6, juta pengikut.

5 Potret Clara Shinta, Selebgram yang Diduga Sebar Video Gus MIftah Hina Penjual Es Teh
5 Potret Clara Shinta, Selebgram yang Diduga Sebar Video Gus MIftah Hina Penjual Es Teh

2. Sebagai seorang selebgram, Clara memiliki paras cantik. Perempuan berdarah Batak ini memiliki mata besar dan hidung yang mancung. Tak hanya itu, gaya outfitnya juga kerap jadi sorotan karena selalu tampil stylish.

5 Potret Clara Shinta, Selebgram yang Diduga Sebar Video Gus MIftah Hina Penjual Es Teh
5 Potret Clara Shinta, Selebgram yang Diduga Sebar Video Gus MIftah Hina Penjual Es Teh

3. Sosok Clara Shinta juga sempat jadi perbincangan karena memutuskan menjadi mualaf pada 2017 lalu. Ia sempat menutupi keputusannya menjadi mualaf dari orang tuanya. Namun akhirnya ia memberitahu orang tuanya saat ia ingin menjalani ibadah umroh pada Mei 2023 lalu.

5 Potret Clara Shinta, Selebgram yang Diduga Sebar Video Gus MIftah Hina Penjual Es Teh
5 Potret Clara Shinta, Selebgram yang Diduga Sebar Video Gus MIftah Hina Penjual Es Teh
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/612/3095131/ponpes_ora_aji_milik_siapa_ini_sosoknya-93Ya_large.jpg
Ponpes Ora Aji Milik Siapa? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/612/3094521/potret_sunhaji_dan_keluarga_tiba_di_tanah_suci_untuk_umroh-ChGa_large.jpg
Potret Sunhaji dan Keluarga Tiba di Tanah Suci untuk Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/612/3094214/potret_dan_fakta_kedekatan_gus_miftah_dan_deddy_corbuzier-72bU_large.jpg
Potret dan Fakta Kedekatan Gus Miftah dan Deddy Corbuzier, Momen Mualaf hingga Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/612/3094072/potret_dan_profil_clara_shinta_yang_dikaitkan_video_gus_miftah-dfIG_large.jpg
Potret dan Profil Clara Shinta yang Dikaitkan Video Gus Miftah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/612/3093323/giliran_habib_zaidan_minta_maaf_karena_ikut_tertawakan_pedagang_es_teh_di_ceramah_gus_miftah-TOSt_large.jpg
Giliran Habib Zaidan Minta Maaf karena Ikut Tertawakan Pedagang Es Teh di Ceramah Gus Miftah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/612/3093053/profil_dan_biodata_ning_astut_istri_gus_miftah_maulana_yang_pernah_ditoyor_di_depan_banyak_orang-zEKZ_large.jpg
Profil dan Biodata Ning Astuti, Istri Gus Miftah Maulana yang Pernah Ditoyor di Depan Banyak Orang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement