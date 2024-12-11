Lucinta Luna Janji jika Umrah Jalani Kodrat Sebagai Pria, Ini 3 Potretnya saat Berhijab

Lucinta Luna Janji jika Umrah Jalani Kodrat sebagai Pria, Ini 3 Potretnya saat Berhijab (Foto: Instagram)

Lucinta Luna baru-baru ini menegaskan bahwa jika ia kelak berkesempatan menjalani ibadah umrah, maka akan menjalaninya sebagai laki-laki.

Hal tersebut berbeda dengan Isa Zega yang menuai kontroversi karena beribadah dengan pakaian perempuan Muslimah.

Lucinta Luna mengaku terlahir sebagai pria dan tidak ingin mempermainkan agama. Dengan berumrah, lazimnya Muslim maka diharuskan mengenakan kain ihram.

Hal ini dia sampikan saat diundang menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbuzier.

"Aku Lucinta Luna alias Ayuna Putri yang sudah disahkan pengadilan. Nama asliku Muhammad Fatah dan aku terlahir sebagai laki-laki," ujar Lucinta Luna dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Rabu (11/12/2024).

Meski telah menjalani proses hukum untuk mengubah jenis kelamin, Lucinta Luna tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan tindakan yang dianggapnya sebagai penyalahgunaan ibadah, seperti menunaikan umrah dengan busana perempuan. Bahkan, Lucinta Luna bersumpah jika dirinya mendapat kesempatan untuk menjalani ibadah umrah, dia akan berpenampilan layaknya seorang laki-laki sesuai kodratnya.

Meski begitu, Lucinta Luna sendiri pernah menuai kontroversi ketika tampil dengan hijab. Meski bukan dikenakan saat umrah, namun ia sempat membuat netizen geram karena aksinya itu.

Berikut beberapa potret Lucinta Luna ketika berhijab, melansir dari akun Instagramnya @lucintaluna_manjalita, Rabu (11/12/2024):

1. Tampil berhijab ke acara fashion show

Lucinta yang biasa tampil dengan pakaian terbuka, sempat tampak begitu anggun dalam balutan gamis dan hijab yang menutupi rambutnya. Hijab yang dipakainya begitu sederhana, dengan hijab segiempat yang menutupi bagian dadanya.

Lucinta Luna tampil beda saat menghadiri peragaan busana milik Shella Saukia beberapa waktu itu. Lucinta pun bertemu dengan beberapa rekan artis lain seperti Aurel Hermansyah, Venna Melinda, hingga Denise Chariesta.

Bahkan, Lucinta Luna sempat bertemu dengan Isa Zega, sosok yang kini berseteru dengannya. Lucinta tampak tampil lebih kalem, terus menebar senyum dan menyapa Isa Zega dengan ramah.

2. Pakai hijab saat Ramadhan

Lucinta Luna Janji jika Umrah Jalani Kodrat sebagai Pria, Ini 3 Potretnya saat Berhijab

Lucinta Luna sempat menepati janjinya untuk tampil tertutup menggunakan hijab di Ramadhan tahun 2023 kemarin.

Lucinta Luna tampak mengunggah sebuah video reels saat dirinya tampil serba tertutup dengan hijab segi empat dan balutan gamis kaftan berwarna peach.

Dalam keterangan unggahan tersebut Lucinta Luna mengungkapkan rasa syukurnya. Tak lupa, ia juga tampak mengajak followersnya untuk menjaga lisan dan menutup aurat.

“Masya Allah tabaraqallah... Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di bulan suci Ramadhan penuh berkah dan alangkah baiknya kita harus menjaga lisan dan menutup aurat,” ujar Lucinta Luna, melalui akun Instagramnya, @lucintaluna_manjalita, Kamis 23 Meret 2023.

Bak model busana muslim, Lucinta Luna tampak tampil anggun dengan kaftan dengan bahan flowy dan berdetail motif gold di bagian tengahnya itu.

Bahkan, agar benar-benar tampil menutup seluruh aurat, Lucinta Luna tampak menggunakan dalaman turtleneck lengan panjang berwarna putih agar seluruh bagian tangannya tertutup.