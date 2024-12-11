Potret Agnez Mo Liburan di Pulau Menjangan Bali, Tampil Seksi Pakai Dress Nerawang

BELUM lama ini Agnez Mo menikmati momen liburannya di Pulau Menjangan Bali. Momen tersbut ia bagikan di laman Instagram pribadinya.

Terlihat Agnez Mo nampak santai menghabiskan waktu di kapal pinisi. Ia begitu menikmati angin laut dan matahari di pulau tersebut.

“The holidays are here,” tulis Agnez Mo dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @agnezmo, Rabu (11/12/2024).

Dalam foto tersebut, Agnez Mo tampil seksi memakai dress nerawang berwarna biru tosca. Terlihat ia memakai setelan bikini berwarna hitam.

Agnez foto di sisi ujung kapal pinisi sambil menengadah ke atas. Rambut pendeknya nampak berantakan terkena hembusan angin laut.