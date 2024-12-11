Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Agnez Mo Liburan di Pulau Menjangan Bali, Tampil Seksi Pakai Dress Nerawang

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |14:04 WIB
Potret Agnez Mo Liburan di Pulau Menjangan Bali, Tampil Seksi Pakai <i>Dress</i> Nerawang
Agnez Mo. (Foto: IG Agnez)
A
A
A

BELUM lama ini Agnez Mo menikmati momen liburannya di Pulau Menjangan Bali. Momen tersbut ia bagikan di laman Instagram pribadinya. 

Terlihat Agnez Mo nampak santai menghabiskan waktu di kapal pinisi. Ia begitu menikmati angin laut dan matahari di pulau tersebut.

“The holidays are here,” tulis Agnez Mo dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @agnezmo, Rabu (11/12/2024). 

Dalam foto tersebut, Agnez Mo tampil seksi memakai dress nerawang berwarna biru tosca. Terlihat ia memakai setelan bikini berwarna hitam.

Agnez foto di sisi ujung kapal pinisi sambil menengadah ke atas. Rambut pendeknya nampak berantakan terkena hembusan angin laut. 

Agnez Mo

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189901//banjir-vbDN_large.jpg
Banjir Rendam 2 Wilayah di Bali, Seorang WNA Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/25/3189721//klive_beach_club-0q2a_large.JPG
Destinasi Wisata di Uluwatu Bali, Pemandangan Indah dari Atas Tebing Menanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189683//viral-vlr2_large.jpg
Bintang Bokep Bonnie Blue Terbukti Langgar Ketertiban Umum, Nih Penampakannya saat Dideportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188593//bonnie-lLmw_large.jpg
Profil Bonnie Blue, Bintang Film Dewasa Asal Inggris yang Ditangkap di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188522//viral-Myf6_large.jpg
Viral Aktris Porno Inggris Bonnie Blue Ditangkap saat Produksi Film Asusila Bersama 18 WNA di Bali, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187647//mnc_peduli-aktn_large.jpg
MNC Peduli dan Bali Children’s Project Dorong Minat Baca dan Kreativitas Anak di Ubud
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement