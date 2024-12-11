5 Potret Momen Mesra Pratama Arhan dan Azizah Salsha yang Dikabarkan Segera Jadi Calon Orangtua

Pratama Arhan baru-baru ini membagikan kabar bahagia. Pasalnya sang istri, Azizah Salsha, diduga tengah hamil.

Hal tersebut diketahui dari sebuah postingan yang dibagikan Pratama Arhan melalui Instagram Story eksklusifnya di Instagram pada 8 Desember 2024.

Dalam postingan tersebut, Pratama Arhan mengunggah foto mesranya bersama sang istri sambil memeluknya dari belakang.

Yang menarik, defender Timnas Indonesia itu tampak melingkarkan kedua tangannya di perut influencer yang akrab disapa Zize itu.

Berikut beberapa potret mesra Pratama Arhan dan Azizah Salsha yang segera menjadi orangtua, melansir dari akun Instagram @pratamaarhan8, Rabu (11/12/2024):

1. Liburan bersama

Arhan dan Zize sendiri sempat menghabiskan momen liburan bersama sejak sah menjadi sepasang suami istri pada 20 Agustus 2023 lalu. Keduanya kerap tampil kompak dan mesra.

2. Sepayung berdua

Potret Arhan dan Zize dalam potret berikut juga tak kalah sweet. Mereka tampak memamerkan momen mesra satu payung berdua saat sedang berlibur. Keduanya juga tampak kompak dengan outfit serba hitam.

3. Kompak tampil modis

Baik Pratama Arhan dan Azizah Salsha juga selalu tampil modis saat berlibur berdua, termasuk saat bulan madu di Jepang. Dalam potret berikut, mereka tampak kompak mengenakan outfit serba putih.