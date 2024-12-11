Momen Ustadz Yusuf Mansur Bertemu Gus Miftah, Belajar Kendalikan Omongan hingga Bahas Sunhaji

USTADZ Yusuf Mansur baru-baru ini menemui langsung penceramah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah usai sempat viral karena mengolok-olok pedagang es teh lewat candaannya. Melalui postingan di akun Instagramnya, Ustadz Yusuf Mansur menceritakan beberapa topik yang ia bahas selama pertemuannya dengan Gus Miftah tersebut.

Kira-kira apa saja yang dibicarakan Yusuf Mansur dengan Gus Miftah ketika bertemu? berikut diantaranya, dilansir Okezone dari akun Instagram @yusufmansurnew, Rabu, (11/12/2024).

1.Berdiskusi 2 jam nonstop

Yusuf Mansyur dan Gus Miftah berdiskusi panjang selama bertemu. Bahkan keduanya menghabiskan 2 jam untuk sama-sama membahas dan belajar dari kejadian viral yang menimpa Gus Miftah.

“10 Des 2024... Tadi pagi jelang siang, saya izin Allah datang nemui Gus Miftah. Belajar sama Gus Miftah. Di Jkt,” ujar Yusuf Mansur.

“Berdua aja. Ada kali 2 jam. Betah. Sebab topiknya: Belajar. Belajar bareng tentang belajar. Belajar apa aja,” lanjutnya.

2.Belajar mengendalikan omongan

Yusuf Mansur juga menyebut, di pertemuannya dengan Gus Miftah, mereka mendapatkan banyak pembelajaran. Di antaranya belajar untuk mengendalikan omongan hingga mendengar.

“Kami serius belajar juga kederwanan kawan-kawan netizen dan masyarakat luas. Juga dari tokoh-tokoh berbagai tokoh. Di antaranya, belajar kepekaan,” ungkap Yusuf Mansur.

“Belajar mengendalikan omongan, ucapan, kalimat, kata-kata... Belajar mendengar, nerima, minta maaf, berenti gini gitu yang jelek2,” lanjutnya.

3.Bahas Sunhaji

Pedagang es teh yang sempat diolok-olok Gus Miftah sehingga membuatnya viral juga tak luput dari pembahasan di pertemuan mereka. Yusuf Mansur menyebut, tak hanya Gus Miftah maupun dirinya, Sunhaji saat ini juga banyak memperoleh banyak pembelajaran dari kejadian viral kemarin.

“Pak Sunhaji juga terus belajar loh. Ga mau berenti belajar kata beliau. Nyenengin. Cerdas sekali beliau. Beliau lagi belajar di babak baru kehidupannya. Asyik,” tuturnya.

“Di antaranya belajar tangan di atas... Berderma ke sesama pedagang. Ke orang-orang yg skrg berada jauh di bawahnya, dalam sekejap.

Belajar u/ ga berubah. Belajar tetap jadi Sunhaji yang baru, yang penuh syukur,” sambungnya.