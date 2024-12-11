Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Pratama Arhan Dipuji Mertua hingga Potret Clara Shinta yang Dikaitkan dengan Viral Gus Miftah

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |07:36 WIB
Berita Terpopuler: Pratama Arhan Dipuji Mertua hingga Potret Clara Shinta yang Dikaitkan dengan Viral Gus Miftah
Pratama Arhan. (Foto: Ist)
A
A
A

PRATAMA Arhan berkontribusi besar atas kemenangan Timnas Indonesia saat melawan Myanmar pada laga perdana Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024). Jurus lemparan maut suami Azizah Salsha pun dipuji oleh mertuanya.

Pembahasan terkait jurus lemparan maut Pratama Arhan jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Selasa 10 Desember 2024.

Selain terkait jurus lemparan Pratama Arhan, apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Pratama Arhan Dipuji Mertua

Pratama Arhan kembali melakukan lemparan jarak jauh yang disambar Kadek Arel kemudian diarahkan ke Asnawi Mangkualam. Bola dari sepakan Asnawi mengenai mistar gawang dan menyentuh kepala kiper Zin Nyi Nyi Aung hingga melewati garis gawang. Hingga gol disahkan sebagai gol bunuh diri. 

Pratama Arhan. ig/pratamaarhan8
Pratama Arhan. ig/pratamaarhan8

Skenario yang begitu apik tercipta dari lemparan ke dalam Arhan yang begitu mematikan. Aksi Arhan pun mendapat pujian dari mertuanya, Andre Rosiade. Apa katanya?

