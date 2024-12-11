Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Nathalie Holscher Gercep Ngucapin Ultah ke Anak, Padahal Masih Dua Hari Lagi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |08:14 WIB
Momen Nathalie Holscher Gercep Ngucapin Ultah ke Anak, Padahal Masih Dua Hari Lagi
Natalie Holscher dan Adzam. (Foto: IG Natalie)
A
A
A

NATALIE Holscher memilih mengucapkan ulang tahun yang ke-3 untuk putra semata wayang Adzam lebih dulu. Anak dari pernikahannya dengan komedian Sule ulang tahun pada 12 Desember.

Rupanya Nathalie Holscher memang sengaja mengucapkan ulang tahun kepada Adzam lebih dulu. Hal itu dikarenakan ia tidak mau orang lain mendahuluinya.

"Happy birthday anak ku sayang @adzamadriansyahh. Maaf bunda duluan ngucapin karena nggak mau keduluan yang lain," tulis Nathalie Holscher di Instagram @nathalieholscher pada Selasa (10/12/2024).

Meski tidak diketahui secara pasti unggahan itu sebagai bentuk sindiran atau bukan, namun yang pasti Nathalie Holscher sangat antusias menyambut pertambahan usia Adzam.

"Nggak kerasa udah 3 tahun kamu (Adzam) menemani bunda," ujar Nathalie Holscher.

Natalie Holscher dan Adzam

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185284//natalie_holscher-xbJi_large.jpg
Nathalie Holscher Masih Sering ke Makam Ibunda di Malam Hari, Curhat soal Ujian Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/629/3175666//paula-q4rC_large.jpg
Doakan Kenzo, Paula Verhoeven Bagikan Momen Ibadah di Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/33/3172644//sule_ditilang_petugas_dishub-blWk_large.JPG
Ini Sebabnya Sule Ditilang Petugas Dishub Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169269//natalie_holscher-xDuc_large.JPG
Nathalie Holscher Serius Jaga Penampilan Sejak Aktif Lagi Jadi DJ, Alis Jadi Fokus Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/629/3163565//aira-h7EC_large.jpg
Aira Yudhoyono Ultah ke-17, Annisa Pohan Tulis Pesan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/33/3160019//farel_prayoga-TBwL_large.JPG
Farel Prayoga Tak Tinggal Bareng Ibu Kandung di Jakarta Setelah 14 Tahun Berpisah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement