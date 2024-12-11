Momen Nathalie Holscher Gercep Ngucapin Ultah ke Anak, Padahal Masih Dua Hari Lagi

NATALIE Holscher memilih mengucapkan ulang tahun yang ke-3 untuk putra semata wayang Adzam lebih dulu. Anak dari pernikahannya dengan komedian Sule ulang tahun pada 12 Desember.

Rupanya Nathalie Holscher memang sengaja mengucapkan ulang tahun kepada Adzam lebih dulu. Hal itu dikarenakan ia tidak mau orang lain mendahuluinya.

"Happy birthday anak ku sayang @adzamadriansyahh. Maaf bunda duluan ngucapin karena nggak mau keduluan yang lain," tulis Nathalie Holscher di Instagram @nathalieholscher pada Selasa (10/12/2024).

Meski tidak diketahui secara pasti unggahan itu sebagai bentuk sindiran atau bukan, namun yang pasti Nathalie Holscher sangat antusias menyambut pertambahan usia Adzam.

"Nggak kerasa udah 3 tahun kamu (Adzam) menemani bunda," ujar Nathalie Holscher.