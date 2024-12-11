Olahraga Low Budget untuk Menjaga Tubuh Tetap Sehat

Salah satu pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan yakni olahraga. Namun taukah Kamu, olah raga yang dilakukan tidak benar memiliki efek lanjutan. Salah satunya merasa lelah dan sering sakit-sakitan.

Olahraga Nggak Harus Mahal

Olahraga nggak melulu harus yang mahal seperti contohnya gym dan pilates. Terlebih lagi, untuk kamu yang bekeja setiap hari pastinya hanya punya sisa waktu sedikit untuk berolahraga. Salah satu dari kamu pasti pernah merasakan ketika sehabis bekerja seharian, energi kamu sudah terkuras habis duluan.

Padahal banyak loh aktivitas sederhana yang bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga badan tetap sehat. Selain menghemat waktu dan biaya, aktivitas-aktivitas ini juga nggak kalah efektif dalam membakar kalori dalam tubuh, loh!

Audy Aprilliya sang ahli gizi dan Nana Mirdad si aktris cantik berbagi tips bagaimana olahraga yang murah dan menyehatkan: