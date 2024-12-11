Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Lakukan Aktivitas Olahraga Sederhana Ini Agar Tubuh Tidak Protes!

MNC Portal , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |13:26 WIB
Lakukan Aktivitas Olahraga Sederhana Ini Agar Tubuh Tidak Protes!
Lakukan Aktivitas Olahraga Sederhana Ini Agar Tubuh Tidak Protes
A
A
A

Siapa di antara kamu yang malas bergerak? Padahal, kalau kamu nggak rajin gerakin tubuh kamu, tubuh kamu bakal protes keras, loh.

Bagian terburuknya, malah jadi sering sakit-sakitan dan nggak produktif. Jika sering lemas dan capek, otomatis akan mengganggu aktivitas sehari-hari kita.

Terlebih lagi untuk kamu yang setiap harinya selalu sibuk, seperti bekerja atau melakukan suatu aktivitas secara rutin. Mau olahraga pun rasanya enggan, karena energi sudah habis terpakai untuk bekerja dan melakukan aktivitas lain.

Tapi tenang saja, sang ahli gizi Audy Aprilliya dan aktris cantik Nana Mirdad punya tips untuk kamu yang ingin olahraga tapi tetap praktis dan hemat.

Tips dari Nana dan Audy

Banyak sekali aktivitas-aktivitas sederhana yang bisa kamu lakukan di sekitar rumah. Contohnya seperti jalan kaki di sekitar rumah. Mulailah dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan sesuai kesanggupan kamu. Selain itu, kamu juga bisa melakukan jogging pada pagi atau sore hari sebagai alternatif. Bersepeda juga bisa menjadi pilihan jika kamu ingin melakukan olahraga yang santai tetapi tetap membakar kalori.

Atau kamu tipe orang yang menyukai ketenangan? Yoga adalah pilihan olahraga yang tepat dan efektif untuk kamu. Karena selain meningkatkan fleksibilitas, yoga juga meningkatkan ketenangan dalam tubuh. Senam ringan juga bisa kamu lakukan apabila kamu tidak terlalu menyukai yoga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/483/3100731/rahasia_hasil_maksimal_berolahraga_pola_makan_yang_harus_kamu_tahu-AZ0c_large.jpg
Rahasia Hasil Maksimal Berolahraga, Pola Makan yang Harus Kamu Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/483/3100726/pola_makan_tepat_untuk_hindari_loyo_setelah_olahraga-lF3D_large.jpg
Pola Makan Tepat untuk Hindari Loyo Setelah Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/483/3100722/ini_penyebab_habis_olahraga_malah_jadi_loyo_simak_tips_berikut-6SCU_large.jpg
Ini Penyebab Habis Olahraga Malah Jadi Loyo, Simak Tips Berikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/487/3098066/pentingnya_menjaga_indeks_glikemik_tetap_stabil_dengan_pola_hidup_sehat_ala_fanny_ghassani-W5Ud_large.jpg
Pentingnya Menjaga Indeks Glikemik Tetap Stabil dengan Pola Hidup Sehat ala Fanny Ghassani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/483/3098062/jangan_sampai_terkena_penyakit_ini_karena_konsumsi_gula-rxRy_large.jpg
Jangan Sampai Terkena Penyakit Ini karena Konsumsi Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/481/3098054/rahasia_fanny_ghassani_bakar_kalori_dengan_cara_yang_fun-eKFM_large.jpg
Rahasia Fanny Ghassani Bakar Kalori dengan Cara yang Fun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement