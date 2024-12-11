Lakukan Aktivitas Olahraga Sederhana Ini Agar Tubuh Tidak Protes!

Siapa di antara kamu yang malas bergerak? Padahal, kalau kamu nggak rajin gerakin tubuh kamu, tubuh kamu bakal protes keras, loh.

Bagian terburuknya, malah jadi sering sakit-sakitan dan nggak produktif. Jika sering lemas dan capek, otomatis akan mengganggu aktivitas sehari-hari kita.

Terlebih lagi untuk kamu yang setiap harinya selalu sibuk, seperti bekerja atau melakukan suatu aktivitas secara rutin. Mau olahraga pun rasanya enggan, karena energi sudah habis terpakai untuk bekerja dan melakukan aktivitas lain.

Tapi tenang saja, sang ahli gizi Audy Aprilliya dan aktris cantik Nana Mirdad punya tips untuk kamu yang ingin olahraga tapi tetap praktis dan hemat.

Tips dari Nana dan Audy

Banyak sekali aktivitas-aktivitas sederhana yang bisa kamu lakukan di sekitar rumah. Contohnya seperti jalan kaki di sekitar rumah. Mulailah dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan sesuai kesanggupan kamu. Selain itu, kamu juga bisa melakukan jogging pada pagi atau sore hari sebagai alternatif. Bersepeda juga bisa menjadi pilihan jika kamu ingin melakukan olahraga yang santai tetapi tetap membakar kalori.

Atau kamu tipe orang yang menyukai ketenangan? Yoga adalah pilihan olahraga yang tepat dan efektif untuk kamu. Karena selain meningkatkan fleksibilitas, yoga juga meningkatkan ketenangan dalam tubuh. Senam ringan juga bisa kamu lakukan apabila kamu tidak terlalu menyukai yoga.