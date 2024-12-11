Rahasia Tetap Bugar Hanya dari Rumah

Olahraga sebenarnya nggak perlu yang mahal seperti gym atau pilates. Banyak sekali aktivitas sederhana yang bisa kamu lakukan di rumah.

Apalagi untuk kamu yang sehari-harinya sibuk bekerja, kegiatan ini bisa kamu jadikan alternatif untuk dilakukan weekend dan nggak kalah efektif untuk membakar kalori dan menjaga kesehatan tubuh kita.

Berikut beberapa jenis olah raga yang bisa dilakukan di rumah:

- Olahraga ringan, seperti jalan kaki di sekitar rumah, jogging, atau bersepeda.

- Yoga, selain menyehatkan fisik, yoga juga bagus untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketenangan pikiran.

- Senam ringan menggunakan aplikasi di HP.

- Bersih-bersih rumah, seperti menyapu dan mengepel lantai.

Tidak hanya olah raga, untuk menjaga kesehatan Kamu juga harus memperhatikan makanan apa saja yang dikonsumsi. Jangan sembarangan makan ya, Happy Health.

Pertanyaannya, harus makan makanan yang seperti apa sih?

Ada beberapa point penting untuk mengetahui makanan seperti apa yang harus dimakan, yakni: