Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Rahasia Tetap Bugar Hanya dari Rumah

MNC Portal , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |13:17 WIB
Rahasia Tetap Bugar Hanya dari Rumah
Rahasia Tetap Bugar Hanya dari Rumah
A
A
A

Olahraga sebenarnya nggak perlu yang mahal seperti gym atau pilates. Banyak sekali aktivitas sederhana yang bisa kamu lakukan di rumah.

Apalagi untuk kamu yang sehari-harinya sibuk bekerja, kegiatan ini bisa kamu jadikan alternatif untuk dilakukan weekend dan nggak kalah efektif untuk membakar kalori dan menjaga kesehatan tubuh kita.

Berikut beberapa jenis olah raga yang bisa dilakukan di rumah:

- Olahraga ringan, seperti jalan kaki di sekitar rumah, jogging, atau bersepeda.
- Yoga, selain menyehatkan fisik, yoga juga bagus untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketenangan pikiran.
- Senam ringan menggunakan aplikasi di HP.
- Bersih-bersih rumah, seperti menyapu dan mengepel lantai.

Tidak hanya olah raga, untuk menjaga kesehatan Kamu juga harus memperhatikan makanan apa saja yang dikonsumsi. Jangan sembarangan makan ya, Happy Health.

Pertanyaannya, harus makan makanan yang seperti apa sih?

Ada beberapa point penting untuk mengetahui makanan seperti apa yang harus dimakan, yakni:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/483/3100731/rahasia_hasil_maksimal_berolahraga_pola_makan_yang_harus_kamu_tahu-AZ0c_large.jpg
Rahasia Hasil Maksimal Berolahraga, Pola Makan yang Harus Kamu Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/483/3100726/pola_makan_tepat_untuk_hindari_loyo_setelah_olahraga-lF3D_large.jpg
Pola Makan Tepat untuk Hindari Loyo Setelah Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/483/3100722/ini_penyebab_habis_olahraga_malah_jadi_loyo_simak_tips_berikut-6SCU_large.jpg
Ini Penyebab Habis Olahraga Malah Jadi Loyo, Simak Tips Berikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/487/3098066/pentingnya_menjaga_indeks_glikemik_tetap_stabil_dengan_pola_hidup_sehat_ala_fanny_ghassani-W5Ud_large.jpg
Pentingnya Menjaga Indeks Glikemik Tetap Stabil dengan Pola Hidup Sehat ala Fanny Ghassani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/483/3098062/jangan_sampai_terkena_penyakit_ini_karena_konsumsi_gula-rxRy_large.jpg
Jangan Sampai Terkena Penyakit Ini karena Konsumsi Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/481/3098054/rahasia_fanny_ghassani_bakar_kalori_dengan_cara_yang_fun-eKFM_large.jpg
Rahasia Fanny Ghassani Bakar Kalori dengan Cara yang Fun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement