70 Juta Orang Indonesia Perokok Aktif, Praktisi Kesehatan Sarankan Solusi Pengurangan Risiko

JUMLAH perokok aktif di Indonesia semakin tinggi dari tahun ke tahun. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang. Yang lebih mengkhawatirkan, 7,4% dari 70 juta orang itu adalah perokok berusia 10-18 tahun.

Banyak orang sudah mencoba untuk berhenti merokok namun malah mengalami withdrawal symptoms alias efek putus zat. Nikotin mengandung dopamin yang dapat menimbulkan efek adiksi.

Saat berhenti merokok, seseorang akan mengalami efek nikotin yang di antaranya seperti pusing, mual, konstipasi, gelisah, insomnia, peningkatan rasa lapar dan asupan kalori, serta bertambahnya keinginan makan yang manis-manis. Inilah yang membuat seseorang sulit berhenti merokok.

Bagi sebagian perokok, kebiasaan tersebut sangat sulit untuk dihentikan. Berdasarkan penelitian ilmiah, konsep pengurangan risiko (harm reduction) dapat menjadi opsi bagi perokok dewasa yang kesulitan berhenti merokok dalam mengurangi dampak dari kebiasaan tersebut.

Praktisi kesehatan, dr. Freddy Dinata mengatakan konsep pengurangan risiko merupakan upaya untuk mengurangi efek dari kebiasaan yang berbahaya bagi kesehatan. Bagi banyak perokok dewasa, menghentikan kebiasaan merokok secara tiba-tiba bukan hanya sulit, tetapi juga dapat memicu efek putus zat, seperti kecemasan dan keinginan yang kuat untuk kembali merokok (craving). Hal ini menjadi penghalang yang besar bagi upaya berhenti merokok secara langsung.

“Pengurangan risiko itu sendiri adalah lebih kepada mengurangi efek dari suatu hal yang memang dikatakan berbahaya. Maka dari itu kita perlu menerima penjelasan lebih detail mengenai risiko dan apa yang bisa dilakukan. Apakah perlu substitusi dan lain-lain,” kata dr. Freddy, Rabu (11/12/2024).

Oleh sebab itu, menurut dr. Freddy, implementasi konsep pengurangan risiko dengan beralih menggunakan produk tembakau alternatif bisa menjadi langkah yang lebih efektif bagi perokok dewasa yang belum siap berhenti secara langsung.

Freddy mengatakan, produk tembakau alternatif elah terbukti secara kajian ilmiah dari dalam dan luar negeri, memiliki profil risiko yang lebih rendah dibandingkan rokok. Dengan demikian, produk-produk tersebut dapat menjadi alternatif untuk mengurangi kebiasaan merokok.

Namun, dr. Freddy meneruskan, rendahnya tingkat edukasi mengenai konsep pengurangan risiko melalui pemanfaatan produk tembakau alternatif masih menjadi tantangan. Menurut dia, perlu adanya kerja sama yang intensif antara para pemangku kepentingan terkait untuk mengedukasi masyarakat secara menyeluruh.

Hal tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sehingga masyarakat, terutama perokok dewasa, tahu bahwa ada opsi untuk mengurangi kebiasaan merokok.