Dokter RSCM Sebut Program MNC Love Donation Penuhi Kebutuhan Darah Pasien Leukimia hingga Lakalantas

Dokter Elida Marpaung dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, mengapresiasi program "MNC Love Donation" yang dihelat MNC Peduli di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12/2024) hari ini.

Sepanjang 2024, program donor darah yang digelar tiap tiga bulan sekali ini berhasil mengumpulkan 5.000 kantong darah. Nantinya, kantong darah tersebut akan diserahkan untuk pasien yang membutuhkan di RSCM.

"Jadi MNC Peduli dan RSCM memang kami sudah berkolaborasi cukup lama untuk mengadakan donor darah di tempat ini. Rencananya dari kegiatan donor darah hari ini, ditargetkan sebanyak 400 kantong darah tentunya untuk orang yang membutukan khususnya di Rumah Sakit kami," kata Dokter Elida Marpaung kepada MNC Portal Indonesia hari ini.

Elida menjelaskan kalau kantong darah tersebut sangat berguna untuk pasien-pasien yang mengidap kelainan darah. Tak hanya itu, donasi tersebut juga sangat membantu bagi pasien dari korban kecelakaan lalu lintas di sana.

"Karakteristik rumah sakit kami yang merupakan Top Reversal Hospital di Indonesia ini kami mempunyai kebutuhan darah yang cukup tinggi dibandingkan dengan Rumah Sakit lain," ucapnya.

"Selain untuk kebutuhan rutin pasien-pasien dengan kelainan darah, seperti Talasemia, Hemofilia dan Leukimia, kami juga membutuhkan darah untuk korban kecelakaan lalu lintas dan pasien pasien bedah yang memang rutin di kerjakan di RSCM," sambung Dokter Elida.

Sebelum melakukan pengambilan darah, para peserta donor tentunya melalui tahap pemeriksaan tekanan darah. Elida menyebut, tahap ini berguna untuk mengawal kualitas darah yang akan disumbangkan.