Gandeng RSCM, MNC Peduli Gelar Aksi Donor Darah Hari Ini

MNC Peduli kembali menggelar aksi donor darah "MNC Love Donation" pada 11 Desember 2024 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat (11/12/2024). Acara ini diikuti oleh karyawan MNC Group dan juga masyarakat umum.

MNC Peduli bersama Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo menargetkan sebabyak 400 kantong darah dari kegiatan donor hari ini.

Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution, turut hadir dalam kegiatan donor darah bertajuk "MNC Love Donation" tersebut. Dalam kesempatan itu, Syafril juga mendaftarkan diri sebagai peserta donor.

Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution

"Ini merupakan kegiatan rutin dari MNC Group melalui MNC Peduli, kita lakukan setiap tiga bulan artinya 1 tahun 4 kali kita melakukan donor darah dari tiga lokasi MNC Group yang ada di Jakarta, yaitu di Kebon Sirih, Kebon Jeruk di Komplek MNC Studio, dan di Kedoya," kata Syafril Nasution kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (11/12/2024).

Sepanjang 2024, MNC Peduli dan RSCM berhasil mengumpulkan 5000 kantong darah melalui kegiatan tersebut. Adapu setiap pasien, nantinya akan menerima sebanyak 350 ml kantong darah.

"Jadi total yang kita targetkan setiap kegiatan 400 kantong. Terakhir sudah 5000 kantong belum termasuk hari ini, hingga nanti akhir tahun di sini dan di Kedoya itu akan tercapai 5600 kantong," tambahnya. Darah yang sudah kita sumbangkan per kantong itu sebesar 350 ml," jelasnya

Syarfril berharap, kegiatan ini terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Dia juga menilai program donor darah dari MNC Peduli dapat menginspirasi perusahaan lain guna membantu kebutuhan darah kepada pemerintah dan masyarakat.

"Ini sebagai kegiatan sosial kita kepada masyarakat yang membutujkan darah, kami berharap kegiatan ini bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain supaya kebutuhan darah dari masyarakat kita bisa terpenuhi," katanya.

Perwakilan RSCM, Dokter Elida Marpaung, menjelaskan kalau tabungan darah yang dikumpulkan melalui program ini akan dialokasikan ke pasien RSCM, Jakarta.

Selain pengidap kelainan darah, donor itu juga bisa diberikan kepada korban kecelakaan maupun pasien bedah di rumah sakit tersebut.